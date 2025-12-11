奥田民生、1997年「イージュー★ライダー」ライブ映像公開 ライブフィルム上映では本人メッセージ＆来場者プレゼントも
奥田民生のソロツアー『股旅』関連のライブ映像作品3作が、初めてBlu-ray化され、12月24日に発売される。対象作品は『TOUR 1997 股旅』『ひとり股旅』『ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場』の3タイトル。発売を記念し、Blu-ray『TOUR 1997 股旅』に収録される「イージュー★ライダー」のライブ映像が、奥田の公式YouTubeチャンネルで初公開された。
「イージュー★ライダー」は1996年にリリースされた奥田の代表曲のひとつで、今回公開された1997年のパフォーマンス映像では、その変わらぬ魅力が約30年の時を越えて鮮やかに蘇る内容となっている。
Blu-ray発売前夜となる12月23日には、全国20都市・22館の映画館で、ライブフィルム『TOUR 1997 股旅』（劇場版5.1ch）の一夜限りの上映会が実施される。上映前には、奥田本人による「上映前の諸注意事項」映像が特別公開されるほか、入場者特典として“上映日入りメモラブル・ステッカー”が配布される。このステッカーはカラーのA7サイズ、サテン地（布製）仕様で、ここでしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。
上映される映像は、当時フィルムで撮影された素材をソニーPCLの高精細映像技術「RS+」でアップコンバートしHD化、音声は劇場版5.1chサウンドにリマスタリング。これにより、デジタル・シネマならではの圧倒的な臨場感と没入感を実現し、拍手や歓声もOKの「ライブ体感型」上映が実現する。
同作に収録されている1997年9月25日の日本武道館公演は、1998年リリースの名盤『股旅』にもつながる重要なライブであり、日本のロック史にとっても記念碑的な一夜を記録した貴重な映像作品となっている。「イージュー★ライダー」「さすらい」「サーキットの娘」など全16曲が収録され、バンドメンバーには古田たかし（ドラム）、長田進（ギター）、根岸孝旨（ベース）、斎藤有太（キーボード）といった顔ぶれが参加している。
なお、奥田民生は2026年1月7日に新作EP『あまりもの』をリリース予定。1月11日からは全国ツアー『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』もスタートする。
