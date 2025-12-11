±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡Ö°ì¤Ä¤ÎÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î´õË¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×Éü¶½¥·¥ç¡¼³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¼Ô¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒÉü¶½¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖÅìÏÂÌôÉÊ¡¡presents¡¡±©À¸·ë¸¹¡¡notte¡¡stellata¡¡2026¡×¤Î³«ºÅ¤¬11Æü¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯3·î7¡Á9Æü¤Î3Æü´Ö3¸ø±é¤Ç¡¢ºÆ¤ÓµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿±©À¸¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¡Ö±©À¸·ë¸¹¡¡notte¡¡stellata¡¡2026¡×³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤Î±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥¹¥Æ¥é¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤±¤Ç¤â´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Î¥Ã¥Æ¥¹¥Æ¥é¡¼¥¿¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¹ñÀÒ¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î´õË¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤Ëµ²±¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¿ÌºÒ¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×