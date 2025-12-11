ドジャースの大谷翔平投手（31）の言葉が、新たな31日分のエールとなった。大谷の写真と言葉でつづられている「大谷翔平 31日万年日めくりカレンダー第2章」が11月下旬から発売されている。

2025年は6月から投打の二刀流に復帰し、打者としてはキャリアハイの55本塁打をマーク。2年連続で50本塁打・20盗塁を達成した史上初の選手となった。投手としても14試合に登板し、防御率2.87と安定感を示した。ポストシーズンは二刀流でフル回転し、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献。3年連続4度目のナ・リーグMVPに輝いた。

最大の目標であるワールドシリーズ連覇に挑戦するため、大谷はたゆまぬ努力を続け、前進し続けた。そんな大谷が節目節目で語った印象的な言葉を厳選し、繰り返し使える31日分に収録している。

ヤンキースとのワールドシリーズの前日のインタビューでは「ここで勝つことを目指してやってきた」という決意に満ちた言葉を発したように、それぞれの言葉は見る者の背中を押してくれるエールになっている。好評を博した昨年の第1弾に続いての発売で、大谷の進化も垣間見られる。

サイズは（約）縦170ミリ×150ミリのリング製本。発売元は株式会社エンスカイ、MLB公認商品で価格は税込み2970円。贈り物にも最適なアイテムになっている。全国の有名書店、ネットショップで絶賛発売中。