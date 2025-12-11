12月18日放送 NHK『The Covers』は冬の名曲を特集 （C）NHK

　NHKの音楽番組『The Covers』の12月18日放送回は“冬の名曲”をテーマとした『The Covers ウインターソングSelection〜冬の名曲をあなたに〜』が放送される。番組MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。

【番組カット】The Covers『ザ・ビートルズ ディープ・ナイト！』での岡村和義

　今回の放送では、『The Covers』が毎年冬にお届けしている『カバーズフェス』で披露されてきたパフォーマンスの中から、放送史に刻まれる珠玉のカバーを厳選。レミオロメン「粉雪」を氷川きよしが、山下達郎「クリスマス・イブ」をCHEMISTRYが、中島美嘉「雪の華」を徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）が、B'z「いつかのメリークリスマス」を矢井田瞳が歌唱するなど、全12曲のラインナップで構成される。

　さらに、来年1月4日、11日にNHK BSで2週連続放送予定の『カバーズ湘南フェス』のハイライトも先行して一部公開される。TUBE、郷ひろみ、クレイジーケンバンド、hitomi、Tani Yuukiなど、今年から来年にかけてメモリアルイヤーのゲストや、神奈川ゆかりのアーティストが名曲を熱唱する。

　心温まるカバーの数々を、クリスマス気分とともに楽しめる放送となりそうだ。

■放送予定
12月18日（木）後10：00〜後10：45　＜NHK総合＞