来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。予選リーグを全て終え、2位で決定戦へ進んだ日本。日本時間11日に行われた決定戦で予選1位のノルウェーに勝利し、出場権を獲得しました。

日本は予選リーグでは、6連勝と圧巻の強さを見せつけ、最終第7戦ではノルウェーに唯一敗れ、予選2位で決定戦へと進みました。

そしてその決定戦では予選1位のノルウェーと再び対戦。勝てばオリンピックへの切符をつかみ取り、負ければ予選3位のアメリカと試合を行い、勝利しなければならない状況となります。

試合は第1エンドに相手に1点を取られますが、第2エンドですぐに2点を奪い逆転します。その後、日本は第3エンドで2点を失い2-3と再逆転されますが、第4エンド、第5エンドと1点ずつ取り返し4-3と再びリードを奪います。

ただ第6エンドで4-4の同点となり、終盤も一歩も譲らない展開となります。第8エンドで日本が1点を取れば、ノルウェーも第9エンドで追いつきます。スコアは5-5、日本が後攻で迎えた最終第10エンドでは、セカンドの小谷優奈選手がノルウェーのガードストーン2つを一気に弾くダブルテイクアウトを決めます。スキップの吉村紗也香選手が1投目でNo.1を作ると、ノルウェーは最後の1投でNo.1を取ることができず勝負あり。6-5で日本が勝利しました。

敗れたノルウェーは、最後の1枠をかけて日本時間12日午前3時からアメリカと対戦します。

▽日本の日程結果【予選リーグ】第1戦 ○ 8-4 アメリカ第2戦 ○ 8-6 ドイツ第3戦 ○ 7-5 オーストラリア第4戦 ○ 10-3 チェコ第5戦 ○ 10-5 トルコ第6戦 ○ 9-2 エストニア第7戦 ● 9-10 ノルウェー【決定戦】日本 ○ 6-5 ノルウェー