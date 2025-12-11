衆議院予算委員会では、まもなく今年度補正予算案の採決が行われます。与党に加え野党の一部が賛成に回り、可決される見通しです。中継です。

高市首相としては、国会での最初のハードルにメドがたったといえます。ただ、議員定数の削減については見通しがたっておらず、厳しい国会運営が続きます。

立憲民主党・井坂議員

「この委員会で出た野党の意見を少しは取り入れていただいて。せめて本当に、これは我々の別に全部を要求してるわけじゃないんですよ。せめてこれぐらいは、補正予算を組み替えようというお気持ちがないのか」

高市首相

「今回、野党のご指摘もかなり取り入れたつもりでございます。強い経済を作っていくことは、安心できる福祉、国民の皆さまの生活の豊かさにつながると、私は固く信じております」

立憲民主党と公明党は、予算規模を縮小するなどした組み替え動議を提出しますが、否決される見通しです。

こうした中、補正予算案は野党・国民民主党の賛成に加え、先ほど、公明党も賛成すると表明しました。まもなく委員会で採決、可決、午後には衆院本会議でも可決され、参議院に送られる見通しです。

公明党・斉藤代表

「編成替え動議が仮に否決された場合におきましても、本予算案に賛成をするということを、先ほどの常任役員会で決定させていただきました」

――もう1つの焦点、定数削減法案の審議はどうなっているのでしょうか？

与党内からも、今の国会での成立は困難との見方が出ています。ある維新の幹部は「今の国会では難しい」、別の幹部は「継続審議になるだろう」との見方を示しています。

維新の中には「定数削減法案が成立しなければ連立離脱だ」などの強硬論もあり、与野党の攻防、さらに与党内でも自民と維新のせめぎあいが続きます。