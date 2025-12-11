¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¡Önotte stellata¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡¡±©À¸·ë¸¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¡Ö´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Çà´õË¾á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é£±£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë£²£°£²£¶Ç¯£³·î£·¡Á£¹Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö±©À¸·ë¸¹¡¡£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡¡£²£°£²£¶¡×¤ò¸Î¶¿¡¦µÜ¾ë¸©¤Î¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¼çºÅ¼Ô¤¬£±£±Æü¤ËÈ¯É½¡£±©À¸¤¬¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤Î£²£³Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²ó¤Ç£´²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖËþÅ·¤ÎÀ±¡×¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±©À¸¤¬£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç³ê¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤Þ¤¿ÈïºÒ»þ¤ËÄäÅÅ¤Î°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿Èþ¤·¤¤À±¶õ¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿±©À¸¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤±¤Ç¤â¡Ø£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤±¤Ç¤â´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡Ù¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÀÒ¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î´õË¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤¬³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢É÷²½¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤Ëµ²±¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¿ÌºÒ¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£