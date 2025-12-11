なにわ男子・高橋恭平、スーツ姿で美麗な表情 “会社の同僚”テーマにグラビア＆30の質問にも回答
【モデルプレス＝2025/12/11】なにわ男子の高橋恭平が、12月12日発売の「ベツコミ」（小学館）1月号の巻頭グラビア＆インタビューに登場。スーツ姿でクールな表情を披露している。
【写真】なにわ男子メンバー、ピアス×金髪コワモテで強烈ギャップ
今号の巻頭グラビアには、12月12日公開の映画「ロマンティック・キラー」で主演を務める高橋が登場。巻頭グラビアは、「もしも、高橋が会社の同僚だったら…」をテーマに撮影。スーツ姿の高橋が見どころとなる。
インタビュー「高橋恭平に恋する30のQ＆A」では、映画のことや、高橋自身のこと、なにわ男子のことなど、たっぷり30の質問に回答。高橋らしさの詰まったインタビューとなっている。また、厚紙ピンナップでは、高橋の美麗な表情がたっぷり。高橋とのオフィス時間を堪能することができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子メンバー、ピアス×金髪コワモテで強烈ギャップ
◆高橋恭平「会社の同僚」テーマにグラビア撮影
今号の巻頭グラビアには、12月12日公開の映画「ロマンティック・キラー」で主演を務める高橋が登場。巻頭グラビアは、「もしも、高橋が会社の同僚だったら…」をテーマに撮影。スーツ姿の高橋が見どころとなる。
◆高橋恭平、30の質問に回答
インタビュー「高橋恭平に恋する30のQ＆A」では、映画のことや、高橋自身のこと、なにわ男子のことなど、たっぷり30の質問に回答。高橋らしさの詰まったインタビューとなっている。また、厚紙ピンナップでは、高橋の美麗な表情がたっぷり。高橋とのオフィス時間を堪能することができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】