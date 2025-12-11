「バチェラー4」休井美郷、3時間かけて作った本格肉料理披露「レストランみたい」「盛り付け完璧」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/12/11】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。3時間かかった手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「バチェラー4」出演美女「盛り付け完璧」3時間かけて作った肉料理
休井は、「今日は低温調理器でお肉を3時間かけて」と言葉を添えて、手作りのローストビーフを披露。美しく盛り付けられた赤身の肉に、とろりとソースがかかっている。
この投稿にファンからは「レストランみたい」「よだれ出る」「盛り付け完璧」「もうシェフですね」「ワイン飲みたくなった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
