乃木坂46梅澤美波“こだわりアイテム”でリアル醸し出す 写真集先行カット第3弾公開【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2025/12/11】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第3弾が公開された。
今回解禁されたカットは、イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレを電車で移動中のひとコマ。タンクトップにヘッドホンというラフなスタイルで、普段の彼女を感じられるような1枚となっている。日本では味わえない車窓からの壮大な景色に、梅澤は「すご〜い！」と無邪気に感動していた。
「ヘッドホンは私のこだわりです！」という梅澤。「この衣装は、私がヘッドホンをつけたいと言ったところから決まりました。自然体な私をどうにか伝えたくて、ヘッドホンをつけて移動する、といういつものリアルな感じを出せたと思います」とコメントを寄せた。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、ラフスタイルで景色眺める
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
