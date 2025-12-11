3月に4度目の開催、被災地・宮城から「希望を生み出していけたら」

フィギュアスケートで五輪連覇を達成しているプロスケーター・羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」が、来年3月に開催されることが決まった。11日に発表され、羽生さんは「仲間のスケーターと共に、国籍も超えて、一つの輪となって一つの希望を生み出していけたらと思っています」とコメントしている。

東日本大震災から15年を迎える2026年3月。4度目の開催となる「羽生結弦 notte stellata」が、再び宮城のセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催される。羽生さんがプロに転向後の2023年からスタート。毎年3月に世界で活躍するプロスケーターの仲間たちと共に、被災地・宮城から希望を届けている。

「notte stellata（ノッテステラータ）」はイタリア語で「満天の星」や「星降る夜」を意味しており、羽生さんが平昌五輪のエキシビションで滑った楽曲の名前でもある。地元仙台で震災にあった羽生さん自身が、停電の夜に見た美しい星空に希望を感じたことから、このショーも「notte stellata」と名付けられた。

このアイスショーは、地域への貢献と防災意識の向上にも取り組んでいる。会場で販売するオフィシャルグッズは、防災グッズを中心に展開。地元や被災した地方からのグルメや物販エリアも充実させている。来場者がアイスショーを楽しむことで、震災や防災について考えるきっかけになることを目指している。

▼羽生さんコメント

――「羽生結弦 notte stellata 2026」開催にあたって

僕らの演技している最中だけでも、ノッテステラータというものを見てくださっている最中だけでも希望を感じてほしい。そのきっかけになりたいっていうのがノッテステラータには込められています。仲間のスケーターと共に、国籍も超えて、一つの輪となって一つの希望を生み出していけたらと思っています。

――東日本大震災から15年を迎える年の開催について

東日本大震災の後に生まれた子どもたちや、東日本大震災の時に記憶がないくらい小さい子どもたちにも、震災が大変だったということや震災があったからこそ学べたことを伝えていくことの意義を感じています。

【タイトル】「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」

【日程】

3月7日（土）16:00 開場 / 17:00 開演（予定）

3月8日（日）15:00 開場 / 16:00 開演（予定）

3月9日（月）15:00 開場 / 16:00 開演（予定）

※全日とも公演時間は約2時間を予定。

【会場】宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）

【出演者】羽生結弦 他

※キャストは順次、公式ホームぺージで発表。

【主催】日本テレビ、BS日テレ、ミヤギテレビ

【後援】宮城県

【冠協賛】東和薬品

【協賛】イープラス、JTB 他

【協力】公益財団法人 宮城県スポーツ協会

【アドバイザー】CIC

【運営協力】GIP

【企画・プロデュース】日本テレビ「news every.」

【チケット販売】

イープラス一次先行（抽選）2025年12月24日（水）12:00〜

二次先行（抽選）2026年1月5日（月）12:00〜

一般販売 2026年1月17日（土）12:00〜



