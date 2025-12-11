志尊淳＆新木優子、7年ぶり共演でMC初タッグ「姉さんについて行きます！」今年イチ聴いた歌明かす【発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜】
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の志尊淳と新木優子が、12月29日に日本テレビ系にて生放送される音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分〜10時54分）のMCを務める。このほど囲み取材が行われ、MC就任の心境や互いの印象、音楽にまつわるエピソード、長時間生放送への備えなどについて語った。
【写真】新木優子、肩出し女神級ビジュアルで魅了
2022年に誕生以来、多くの反響を集めてきた同番組。4回目の放送となる今回は、番組史上最長となる5時間30分の生放送としてスケールアップし、ホテルニューオータニ幕張から届ける。番組では、ストリーミングサービスのデータをもとに、様々なジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表。2025年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと放送するほか、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。
― MCのオファーを聞いたときの心境をお聞かせください。
志尊：率直に“なんで僕なんだろう…”と思いました（笑）。でも、音楽にいつも救われている人間として、こうした機会をいただけるなら全力で向き合いたいと感じ、引き受けました。
新木：私も“なぜ私に？”と思いました（笑）。でも、この大役を任せていただけるのは本当に貴重なことなので、すごく嬉しかったです。子供の頃から音楽が大好きなので、アーティストの皆さんをしっかり支え、楽しい番組にできたらという気持ちでいっぱいです。
― お二人は2018年放送のドラマで共演されていますが、今回MC初タッグということで、改めてお互いの印象をお聞かせください。
志尊：何年も前に共演させていただいたんですけど、勝手ながら“すごく頼りになる方”という印象がありました。
新木：え！7年前の私、そんな感じでしたか？（笑）
志尊：はい。真摯に全力で向き合う方という印象で、今回もすごく頼りにしています！
新木：当時、一度だけ共演者の皆さんと食事に行く機会があったのですが、その時に志尊さんが「次、何飲みますか？」と誰よりも気遣ってくれて…。周りをよく見て動かれる方だなと思いました。
志尊：僕、そんなことしてました？（笑）
新木：あと、誰とでも分け隔てなく仲が良い印象もあって。だから、どんなアーティストの方とご一緒しても大丈夫だろうという安心感があります。
― 久しぶりにお会いしても、印象は変わっていませんか？
志尊：そうですね。変わっていないです。
新木：本当に変わらないです。当時のまま。
志尊：いや、それはないでしょう（笑）
新木：いえ、本当に変わっていないんですよ（笑）
― お芝居での共演はありつつ、今回はMCとしての共演になりますが、どんな思いがありますか？
新木：私は何度か芸人さんやベテランの方とご一緒する形でのMCは経験がありますが、俳優同士のMCは初めてです。助け合いながら頑張れたらと思っています。
志尊：僕はMC自体が初めてなので、本当に怖いです（笑）
新木：じゃあ、私のほうがちょっとだけ先輩ですね（笑）
志尊：はい。“姉さん”について行きます！（笑）
― お二人は普段、どのように音楽を楽しんでいますか？
志尊：作品に入っている時は、特によく音楽を聴きます。自分の役に寄り添ってくれたり、肯定してくれたりする曲を選びがちなんですが、それを意図的に探しているわけではなく、たまたま流れていた曲が役にぴったりハマることが多いんです。その曲でプレイリストを作って、撮影期間中はずっと同じ曲ばかり聴いています。車の中でもかけ続けるので、マネージャーさんや運転手さんは「またかよ…」「イヤフォンで聴けよ」と思っているかもしれません（笑）。でも、作品が終わると急に聴かなくなるんですよね。
新木：私も同じです。ハロー！プロジェクトのアイドルが大好きで、頑張らなきゃいけない時はハロプロの曲しか聴きません。車の中でもずっと好きなライブ映像を流しているので、マネージャーさんがセットリストを覚えちゃいそうなくらいです（笑）
― お二人が「今年イチバン聴いた歌」を教えてください。
志尊：今年どの曲を一番聴いたのかスマホで確認したら、アーティスト（TENBLANK）としてデビューした自分の曲を、練習のためにずっと流していたようで…。恥ずかしいですが、それが今年一番聴いた曲でした。
新木：私はHANAさんの「Blue Jeans」と、Juice=Juiceさんの「盛れ！ミ・アモーレ」です。「盛れ！ミ・アモーレ」は最近配信されたばかりですが、それでも今年一番聴いたと言えるくらいリピートしています。
― 子供の頃によく聴いていたアーティストは？また、そのアーティストの方とお会いしたことはありますか？
志尊：特定のアーティストをずっと聴いていたわけではありませんが、当時は今のように聴きたい音楽をすぐ再生できる環境ではなかったので、ひとつひとつの曲に思い入れがあります。初めて買ったCDはORANGE RANGEさん。お会いしたことはありませんが、今もテレビで歌っている姿を見ると、当時を思い出して不思議な気持ちになります。
新木：私は大塚 愛さんの「さくらんぼ」を本当にたくさん聴きました。友達とカラオケに行くと必ず歌っていましたね。お会いしたことはありませんが、今でも強く印象に残っています。
― 今回、番組史上最長の5時間半生放送となりますが、見どころや楽しみにしていることは何ですか？
志尊：アーティストの皆さんのパフォーマンスを間近で見られるのが、とにかく楽しみです。コラボステージでは、ご自身の曲ではなく“好きな曲”や“ゆかりのある曲”を歌う企画もあるので、純粋にワクワクします。
新木：私は今年HANAさんの曲をよく聴いていたので、ステージを目の前で見られることにすごくワクワクしています。今年もたくさんのヒット曲がありましたが、この番組ならではの企画が盛りだくさんだと思います。
― 志尊さんは今年「24時間テレビ」も経験していますが、長時間生放送ゆえにハプニングの可能性もあります。“ハプニング対策”はありますか？
志尊＆新木：やめてくださいよ〜！（笑）
新木：でも確かに、何か起こった時のために対策は考えておいたほうがいいですね。
志尊：“噛む”のが一番起こりやすいハプニングだと思うんですが、ごまかしようがないですよね…（笑）
新木：噛んでしまったら言い直したいですけど…噛んでも焦らず、強い気持ちで乗り越えたいです。
志尊：アーティストの方をきちんと知った上で進行しないと失礼にあたると思うので、台本をしっかり読み込んで本番に臨みたいです。
新木：とにかく、ハプニングを起こさないのが目標です！
― 本番までに準備しておきたいことは？
新木：もちろんアーティストの皆さんの情報もできるだけ把握したいですし、予習したり流れを再確認したりする準備も大切にしたいですね。あとはしっかり睡眠を取って臨めたらと思っています（笑）
志尊：アーティストの方々が主役なので、その方々が伝えたい思いをしっかり掘り下げつつ、曲にスムーズにつなげられるよう準備したいです。
― どういう司会者をお手本にしようと思っていますか？
新木：難しいですね（笑）
志尊：むしろ、司会者の方を参考にします？できなさそう…（笑）
新木：皆さん大ベテランなので、簡単には真似できないです（笑）。でも「このMC良かった」と思ってもらえたら嬉しいです。心地よく曲につなげられるよう、何よりアーティストの皆さんに楽しんでいただける存在でいたいです。
志尊：僕はとにかく自分の役割を必死に全うするのみ。しっかり“自分の言葉”としてお届けできるように準備します。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
