ニトリは、ツインノズルのたっぷりスチームでうるおう「速潤デイリースチーマー」を2025年12⽉中旬から順次発売します。カラーはホワイトとモカの2色。実売価格は1万9900円（税込）。

「速潤デイリースチーマー」（ホワイト、モカ）※モカは2026年1月上旬発売

記事のポイント 約6分の「速潤モード」は、短い時間で手軽にうるおいケアできるので、ゆっくりケアができない方にオススメ。排水がワンタッチで行えるので、お手入れが簡単なのもうれしい。

本製品は、たっぷりのスチームでお肌にうるおいを与えながら手入れができるフェイシャルスチーマー。

個別に角度調節が可能なツインノズルから、約15mL/分とたっぷりのスチームを噴射し、顔全体をしっかり包み込みます。ノズルは上下左右に動かせるので、気になる部分にも効率よくスチームを当てられます。

↑ツインノズルは上下左右に動かせるので、気になる部分にスチームを当てられます。

スタート後約3秒で常温ミストが噴射され、約30秒後に温スチームに切り替わります。運転時間約6分の「速潤モード」は、従来品と比べて約半分の時間で効率よくケアできます。角度調節できるミラー付きで、使用後にはそのままメイクアップミラーとしても使えます。

「速潤モード」のほか、「クレンジング」「温冷循環」「潤いプラス」「クールダウン」の5つのモードを搭載。お肌の状態やシーンに合わせて使い分けられます。

電源コードは着脱式、本体下部には排水ボタンを搭載。ワンタッチで排水が可能なのでお手入れも簡単です。乾燥モード（電源ON後にモードボタンを約10秒以上長押し）も搭載しており、長期間使用しない場合の保管にも便利です。

↑ワンタッチで排水できます。

ニトリ 「速潤デイリースチーマー」 発売日：ホワイト／2025年12月中旬、モカ／2026年1月上旬 実売価格：1万9900円（税込）

The post 時短派にうれしい約6分のうるおいケア！ たっぷりスチームでうるおうニトリ「速潤デイリースチーマー」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.