美人YouTuber、女友達に“1番好評”の髪型披露「控えめに言って天使」「可愛すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/11】YouTuber・さくらが12月9日、自身のInstagramを更新。黒髪ロングヘアーショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuber「女の子の友達からは1番好評」新へアで印象ガラリ
◆さくら、黒髪ロングヘアにイメチェン
さくらは「大好きな黒髪ロングに戻りました」「この髪型女の子の友達からは1番好評なのー！」とつづり、ブラウンのロングヘアーから黒髪ロングヘアーにイメージチェンジしたショットを公開。ウインクをした可愛らしいショットを披露している。
またストーリーでは「前髪も少し切りました。伸ばしてたのに」「成人式終わったらまた伸ばす」とも宣言している。
◆さくらの黒髪ロングヘアが話題
この投稿にファンからは「控えめに言って天使」「黒髪ロング待ってました」「1番好きな髪型」「可愛すぎる」といった絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】