さくら（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/11】YouTuber・さくらが12月9日、自身のInstagramを更新。黒髪ロングヘアーショットを披露し、反響が寄せられている。

【写真】人気YouTuber「女の子の友達からは1番好評」新へアで印象ガラリ

◆さくら、黒髪ロングヘアにイメチェン


さくらは「大好きな黒髪ロングに戻りました」「この髪型女の子の友達からは1番好評なのー！」とつづり、ブラウンのロングヘアーから黒髪ロングヘアーにイメージチェンジしたショットを公開。ウインクをした可愛らしいショットを披露している。

またストーリーでは「前髪も少し切りました。伸ばしてたのに」「成人式終わったらまた伸ばす」とも宣言している。

◆さくらの黒髪ロングヘアが話題


この投稿にファンからは「控えめに言って天使」「黒髪ロング待ってました」「1番好きな髪型」「可愛すぎる」といった絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】