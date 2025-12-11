渡辺美奈代「忙しい日の夜ご飯」手料理3品披露「ナイスアイデア」「作り置きレシピ助かる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月10日、自身のInstagramを更新。「忙しい日の夜ご飯」のレシピ動画をYouTubeに投稿したことを報告した。
【写真】56歳元おニャン子「ナイスアイデア」と話題の手料理3品
渡辺は「YouTube更新！ 【冬の作り置きごはん】 忙しい日の夜ご飯準備」とコメントし、自身のYouTubeチャンネルの動画を紹介。投稿された動画では大根がたっぷり入った参鶏湯のほか、大根と大葉の浅漬けとゆず大根のレシピを披露している。
この投稿に、ファンからは「急いでるのに3品も作るの凄い」「動画見るの楽しみ」「いつも美味しそうなレシピありがとう」「ナイスアイデア」「寒い日に沁みそう」「作り置きレシピ助かる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「ナイスアイデア」と話題の手料理3品
◆渡辺美奈代、大根づくしレシピを公開
渡辺は「YouTube更新！ 【冬の作り置きごはん】 忙しい日の夜ご飯準備」とコメントし、自身のYouTubeチャンネルの動画を紹介。投稿された動画では大根がたっぷり入った参鶏湯のほか、大根と大葉の浅漬けとゆず大根のレシピを披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「急いでるのに3品も作るの凄い」「動画見るの楽しみ」「いつも美味しそうなレシピありがとう」「ナイスアイデア」「寒い日に沁みそう」「作り置きレシピ助かる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】