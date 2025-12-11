時代遅れヘア → トレンド感100点♡【40・50代】周りと差がつく「ウルフヘア」って？

タイトルの「時代遅れ」にドキッとしたなら、これを機に、トレンドヘアにアップデートしてみては？ 今回紹介するのは、旬度の高い、毛先に軽さを持たせたウルフヘア。襟足に軽さをもたせることで、首元がボリューミーになりがちな冬コーデとも好相性です。

ほんの数センチでグッとこなれる

今人気なのは、ローレイヤーで作るナチュラルなテイストのウルフヘア。毛先3～5cm程度のボリュームを落とすだけで、爽やかな動きが生まれます。暗めのオリーブグレージュも、ハンサムでこなれた印象に。

ひし形のラインで小顔に

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「360°小顔に見える」と推す、ひし形シルエットのウルフ。肩上のミニボブをベースにして顎下のラインでレイヤーを入れると、首の位置にくびれがつきます。サイドにボリュームが出るため、髪が柔らかく豊かな印象に。小顔見えも期待できます。

冬服とのバランスが絶妙

大胆にレイヤーを入れてシャープに振っても、ウエイトを低めに保てば、女性らしく仕上がります。首に沿ったラインで、すらっとした印象に。マフラーやトレンドのファーを使ったアウターを合わせても、首まわりがもたつきにくいのも魅力です。

パーマでスタイリングを時短

高めの位置にもレイヤーを加えると、トップの立体感が際立ちます。さらに、華やかな動きを与えてくれるのが柔らかいパーマ。後ろへ流すように乾かすだけでOK。髪の細さやのっぺり感をカバーして、スタイリングにかかる手間まで省ける優秀さには脱帽です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S