冬の救世主キタ！！【キュレル】付けて寝るだけで、保湿底上げ♡「ハンド ＆ かかとケアマスク」

寒さが深まるこの季節、手先やかかとの乾燥が気になり始める人も多いはず。顔だけでなく細かなパーツまで意識が向くようになってきた今、“気になる前に先に整えておく”ケア習慣も広がりつつあると言われています。そんなニーズにもフィットするのが、【Curél（キュレル）】の「ハンドケアマスク」と「かかとケアマスク」。いつものケアにプラスするだけで、仕上がりがぐっと変わるアイテム。実際の使い心地をレポートします。

ただ“はめて寝るだけ”。冬のハンドケアを底上げ

【キュレル】「一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク」4枚入・全2種（M・L）各\660（税込・編集部調べ）

乾燥や肌荒れをくり返しがちな手肌を集中的にケアするための、ドライタイプのグローブ型マスク。独自開発の2層構造シートが手をやさしく包み込み、ハンドクリームを一晩中しっかり密着させてくれます。内側はうるおいを逃がしにくい極細繊維、外側は寝具を汚しにくいさらりとした素材。毎日の手元ケアをそっと底上げしてくれるアイテムです。

ふわっと柔らかく、蒸れにくく快適。ひと手間で手元のうるおいが変わる

ぱっと見は不織布のようでも、触れるとふわっと柔らかく、しっとり。肌あたりがやさしく、敏感な手肌にも抵抗がありません。ハンドクリームをたっぷり塗ってからはめるだけで、指先までまんべんなく密着。守られている安心感があるのに蒸れにくく、心地よさが続きます。表面はさらさらしているから、就寝前の読書タイムにも最適。スマホ操作も問題なくできます。

一晩つけて外すと、いつものハンドクリームとは思えないほどしっとり整い、指先までやわらかい印象に。心地よさと仕上がり、どちらも優秀でした。

手軽なのにしっかり保湿。かかと特化ケアマスク

【キュレル】「ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク」6枚入 \550（税込・編集部調べ）

乾燥やひび割れが気になりやすい“かかと専用”の、ソックス型ドライタイプマスク。こちらもハンド同様、独自の2層構造シートを採用し、クリームのうるおいをしっかり密閉しながら蒸れにくい状態をキープします。全身のなかでも特に乾燥しやすく、硬くなりがちなかかと。そんな悩みに寄り添って、寝る前に履くだけで効率よくお手入れできるのもポイント。日常に取り入れやすい“うるおいサポートアイテム”です。

履いていることを忘れる心地よさ。翌朝のかかとが楽しみに

ハンドと同じく、クリームをたっぷり塗ってから履いていきます。入り口はやや狭いものの、少しずつ伸ばしながら、ゆっくりと足先を入れると自然にフィット。22～26cmが目安のサイズなので、該当する方なら問題なく収まります。

これまでシリコンやシルクなど、さまざまな保湿系ソックスを試してきましたが、この“快適さ”はかなり特別。クリームはしっかり留まるのに蒸れにくく、寝ている間もストレスがありません。硬くなりやすいかかとも、翌朝はうるおいに包まれてふんわり。思わず続けたくなる心地よさでした。

続けてみたくなるこの気持ちよさ、ぜひ体感してみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F