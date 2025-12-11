お願いだから売り切れないで（涙）【スタバ】完売前に急いで♡「新作グッズ」

【スターバックス】では、11/26よりホリデーグッズ第2弾の販売がスタート。第1弾ではかわいらしいアイテムがたくさんありましたが、第2弾は大人っぽくておしゃれなデザインが豊富。今回は、持っているだけで気分が上がりそうな、ポーチ付きチケットとリユーザブルカップをご紹介します。

ゴールドのポーチがおしゃれ！ ポーチ付きドリンクチケット

スタバマニアの@aista125さんが、朝活してGETしたという「ホリデー2025 スターバックスミニポーチギフト シャンパンゴールド」\1,500（税込）。シャンパンゴールドのミニポーチと店内飲食\700（税込）のドリンクチケットがセットになっています。公式サイトによるとポーチは「リップやカードなどを入れるのにちょうどよいサイズ」とのこと。クリスマスギフトにもおすすめです。

飾っておきたいかわいさ！ べアリスタキャップ付きホリデーカップ

深めのグリーンにキラキラとしたゴールドのデザインが映えるこちらは「ホリデー2025 リユーザブルカップ + ドリンクホールキャップ べアリスタサンタセット」\1,200（税込）です。ゴールドのサンタになりきったべアリスタが、持ち歩くときに中身がこぼれてしまうのを防いでくれます。完全密封ではないものの、とにかくかわいくて気分が上がりそう。飾っておきたくなるホリデーグッズです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aista125様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A