¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àá¤¬12·î10Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÀ®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£Á°È¾18Ê¬¤ËFWÉðÆ£²Åµª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¸åÈ¾¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤âµö¤¹Å¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆÀ¤¿PK¤òMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬·è¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò13¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¿À¸Í¡¢À®ÅÔÍÖ¾ë¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ°§»¢¤ò¤¹¤ë°ìËë¤¬¡£»î¹çÃæ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¸å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¹ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ØÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòº£¡¢À¯¼£Åª¤ÊÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤è¡×¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë½Ö´Ö¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¹ñ¶¤âÀ¯¼£¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¯¼£¾ðÀª¤ÎÃæ¿À¸Í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ®ÅÔÍÖ¾ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»î¹ç¸å¤Ï¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡Ö¤³¤ìÀ¨¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¹ñ¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë