サウジリーグのオマール・ムガルベルCEOがサラーに言及

イングランド・プレミアリーグの強豪リバプール所属のエジプト代表FWモハメド・サラーが、再びサウジアラビア・プロリーグのクラブからターゲットにされそうな情勢にあるという。

アルネ・スロット監督との対立が表面化してUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のインテル（イタリア）戦のメンバーから外れたサラーについて、英公共放送「BBC」ではサラーがチームに戻る場所はあると指揮官も述べているとされる。

一方で、世界サッカーサミットに出席したサウジアラビア・プロリーグのオマール・ムガルベル最高経営責任者（CEO）は、「サウジアラビアのクラブがエジプト代表のサラーとの契約に熱心だ」と語ったという。そのうえで「モハメド・サラーはサウジリーグに歓迎されるが、選手との交渉の責任はクラブにある」とも述べたとされた。

4月に2年間の契約延長にサインしたサラーが、1月にアンフィールドのクラブを退団する可能性も指摘されている。サラーに対するサウジアラビアからの関心は以前から知られ、2023年夏の移籍市場ではアル・イテハドからの巨額オファーがリバプールに拒否されたと報じられた。

現役時代にイングランド代表でも活躍したスティーブン・ジェラード氏は「結局のところ、リバプールはモハメド・サラーが戻って良いプレーをし、ゴールを決めることを必要としている。なぜなら彼は最高の選手であり、最高のスコアラーであり、この状況から抜け出すのを助けてくれるからだ」と復帰に期待するコメントを寄せた。

来月には移籍市場の時期を迎え、6月には北中米共催ワールドカップ（W杯）も控える。33歳のサラーがスロット監督やクラブとの関係を含め、どのような動きを見せるのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）