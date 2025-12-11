喫茶店で飲むような、深い香りとコクのある味わいのコーヒーを自宅でも飲みたいと思ったことはありませんか？ 実はちょっとしたコツをいかせば、その望みは叶うといいます。太山寺珈琲焙煎室（兵庫県神戸市）の横野さんに「おいしいコーヒーのいれ方」聞きました。



横野さんによると、まず用意すべきなのは「コーヒーミル」とのこと「豆と粉ではクオリティに雲泥の差があります。精米したてのお米がおいしいように、挽きたてのコーヒーの方がおいしいです。ドリッパーやカップより、コーヒーショップに相談してミルを買いましょう」と話します。

おいしいコーヒーをいれるための必需品「ミル」

「おいしいコーヒーをいれる」というと“時間をかけてじっくり湯を注ぐ様子”を思い浮かべますが、横野さんに言わせれば、やはりミルが重要なのだとか。「ミルと上質なコーヒー豆を手に入れることができれば、コーヒーメーカーで淹れてもおいしいです」とのこと。



更にこだわるとするならば、やはりハンドドリップで。しかも「湯通りが早いドリッパー」を使用するといいそうです。「ハンドドリップの場合は『コーヒー豆の使用量』『いれる時間』『できあがりの量』をしっかり計算すること。お湯は沸騰したものをコーヒー専用のケトルに入れてそそぎ、コーヒーをじっくり抽出してください」とアドバイスしました。

ドリッパーにもこだわってみよう

コーヒーには「深煎り」「浅煎り」などと呼ばれているものがありますが、どういう意味なのでしょうか？



「『浅煎り』がステーキで言うところの“レア”です。焙煎されている時間が少ないため苦みは少なく、フルーツのような味わいやお花のような香りが楽しめます。“ミディアム”が『中煎り』、バランスの良い味わいで、苦すぎず、軽すぎないコーヒーが楽しめます。『深煎り』は“ウェルダン”と言ったところでしょうか。とがった酸味は感じることはなく、甘苦い味わいやコク・深みを楽しめます」（横野さん）

豆の焙煎度合いで、抽出されたコーヒーの味わいは大きく変わる

コーヒーの楽しみ方についても聞きました。「ペアリングに挑戦してみてもいいかもしれません。『ここのケーキはあそこのコーヒー屋のあの銘柄と合わせたい』とか『このお菓子はこのコーヒーとよく合う』など、料理とお酒を合わせる感覚ですね。コーヒーは、生活に潤いや安らぎを与えてくれるものだと思ってます。コーヒーだけを楽しむのもいいですが、せっかくなら『食後にこれを飲みたい』といった嗜好品としての楽しみ方を探してみるのも楽しいですよ」と横野さんは教えてくれました。

何を合わせようか考えながら「豆選び」をするのも楽しそう

（取材・文＝迫田ヒロミ）



※ラジオ関西『Clip』2025年12月3日放送回より

