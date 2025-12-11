近畿地方では、15日(月)にかけては天気がめまぐるしく変化し、気温のアップダウンが大きくなるでしょう。体調の管理に注意が必要です。その後、21日(日)にかけては大体晴れて、日差しの暖かい日が多くなる見込みです。大掃除や布団干しなど日差しを活用してください。

15日(月)まで天気がめまぐるしく変化 土日は夜間を中心に雨

近畿地方では、15日(月)まで天気がめまぐるしく変化する見込みです。





明日12日は冬型の気圧配置となり、上空に平地でも雪を降らせるほどの強い寒気が流れ込むでしょう。近畿の北部や山沿いを中心に雨や雪が降り、京都など中部でもにわか雨やにわか雪の所がある見込みです。13日(土)から14日(日)にかけては、本州の南岸付近を進む低気圧や、日本海に発生する低気圧が三陸沖でひとつにまとまりながら発達する見込みです。13日(土)は、日中大体晴れますが、夜は近畿の中部と南部を中心に次第に雨となるでしょう。お帰りが遅くなるかたは雨具を準備してください。14日(日)は、朝まで近畿全般に雨が降り、本降りになる所もあるでしょう。中部と南部では日中は天気が回復に向かう見込みです。一方、北部では寒気の影響で雲が広がりやすく、15日(月)にかけて断続的に雨が降り、山沿いでは雪の降る所があるでしょう。

15日(月)まで気温のアップダウンが大きい 体調の管理に注意

気温は、近畿の北部を中心にアップダウンが激しくなる見込みです。



明日12日は気温が急降下し、冷たい北風が強まって厳しい寒さになるでしょう。

13日(土)の朝は冷え込みが強まり、奈良市など市街地でも今シーズン初めて冬日(最低気温が0℃未満)になる所がある見込みです。13日の日中はいったん寒さのやわらぐ所が多いですが、15日(月)頃は近畿の北部を中心にまた寒くなるでしょう。

16日(火)以降は、平年並みか、平年より高めの気温が続く見込みです。



年末に向けて忙しくなる時期です。体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。

21日(日)まで日差しあたたか 22日(月)〜23日(火)はまとまった雨に

19日(金)から21日(日)にかけては、高気圧に覆われて、各地とも大体晴れるでしょう。日差しがたっぷりで、大掃除や布団干しなど家事がはかどりそうです。朝は冷え込む所がありますが、日中の気温は15℃を超える所が多く、日差しが暖かいでしょう。



22日(月)から23日(火)にかけては、広い範囲で雨が降る見込みです。その後は寒気が流れ込むため気温が下がり、師走らしい寒さが戻るでしょう。