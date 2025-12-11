シンプルなルールのなかに熱い読み合いが宿る伝承ゲーム「ごいた」。

この日本の伝統的なボードゲームが、ポケモンの世界観と融合した新作アナログゲーム『ポケモンごいた』として2025年冬に登場します。

今回は、メディア向け先行体験会で実際に試遊する機会をいただきました。

コマのデザイン性や遊びやすさ、そして“ごいた”ならではの駆け引きの面白さを中心に、プレイの様子をレポートします。

伝承ゲームがもっと身近に！かわいいコマで遊ぶ『ポケモンごいた』試遊レポート

伝承ゲーム「ごいた」が、ポケモンの世界観と融合した新作アナログゲーム『ポケモンごいた』として登場！

かわいいポケモンのコマや、初心者でも遊びやすいティーチングアプリなど、誰でも取り組みやすい工夫が満載。

実際に試遊してみると、シンプルなルールの中に“相方との無言の読み合い”が生まれ、伝承ゲームならではの奥深い駆け引きをしっかり体感できました。

伝統の魅力とポケモンの親しみやすさが融合した、幅広い人におすすめできるボードゲームです。

『ポケモンごいた』とは？

江戸時代に生まれた伝承ゲーム「ごいた」

「ごいた」は、石川県能登町で受け継がれてきた2対2の協力型ボードゲーム。

将棋の駒に似た形状のコマを使用し、手札からコマを1枚ずつ出していくシンプルなルールながら、“相方と会話できない状況での読み合い”が最大の特徴。

相手の手、味方の狙い、自分に回ってくる可能性のある展開……こうした不確定要素が複雑に絡み合い、直感と戦略が同時に試される奥深いゲームとして知られています。

2対2の読み合いがアツい頭脳戦

『ポケモンごいた』でも基本ルールは伝承ゲームの“ごいた”に準拠。

ひとり8枚のコマを持ち、相手チームと攻防を繰り返しながら、いち早く手札を出し切れば得点に。

チームとして150点を先に獲得した側が勝利となります。

複雑な操作や高度な知識は必要なく、短時間で直感的に楽しめるのが魅力です。

内容物も充実したセット構成

セットには、

・コマ一式

・プレイマット

・ルールブック

が含まれています。

プレイマットには、コマの並べ方や進行方向がわかりやすく印刷されており、初めてのプレイでも迷いなくゲームを進められます。

プレイマット、ルールブックは両面印刷になっており、片面は日本語表記、もう片面は英語表記になっています。

道具のひとつひとつに“遊びやすさ”への配慮が行き届いている印象でした。

ポケモンならではの遊びやすさとデザイン性

見た瞬間に気持ちが上がる、鮮やかなコマデザイン

各コマにはポケモンが描かれており、視覚的なわかりやすさと世界観の親しみやすさが抜群。

コマに採用されているポケモンは、ポッポ（し）、コラッタ（香）、ポニータ（馬）、ピカチュウ（銀）、ライチュウ（金）、カイリュー（角）、リザードン（飛）、ミュウ（玉）、ミュウツー（王）。

とくに “コマの役割 × ポケモンのキャラクター性” が直感的につながっていて、「強さのイメージ」や「役割の印象」が掴みやすく、実際のプレイの理解を助けてくれます。

伝承ゲームを初めて触れる人でも、ポケモンの存在が“橋渡し役”になってくれる感覚でした。

初心者でもすぐ遊べる。ティーチングアプリがとても便利

※画面は開発中のものです

※画面は開発中のものです

『ポケモンごいた』には、ルールを覚えられる専用のティーチングアプリが登場予定。

試遊会では実際にアプリのデモ版も体験できました。

・腕試しモード

・勝ち抜きモード

などが用意されており、ゲームの流れが自然に理解できる仕様になっています。

※画面は開発中のものです

※画面は開発中のものです

アプリからルール→練習→本番へとスムーズに移行できるため、家族や友人同士で気軽に遊ぶときにも非常に頼もしい存在になりそうです。

ティーチングアプリで流れる音楽は、『ポケットモンスター 赤・緑」からセレクト。

これは、江戸時代から続くごいたにちなんで、ポケモンの原点である『ポケットモンスター 赤・緑」の音楽を選んだそう。

ゲームボーイの音源そのままで、気分もあがります！

シンプルだけど深い。手札から生まれる静かな駆け引き

試遊でまず驚いたのは、“出す手札は1枚だけなのに、どう出すかが想像以上に悩ましい”ということ。

たとえば、手札にはピカチュウやミュウツーなどの特徴的なコマが並びますが、

・どのタイミングで強いコマを切るか

・味方は何を狙っているのか

・相手の攻め筋をどう読むか

こうした判断ひとつで、ゲーム展開が大きく変わっていきます。

声を出して相談してはいけないため、相方の意図が“手札の出し方だけで伝わってくる”瞬間はとても爽快。

静かなボード上で、4人の思惑が交差するおもしろさをしっかり体感できました。

まとめ

『ポケモンごいた』は、伝承ゲーム“ごいた”の奥深さはそのままに、

デザイン性と導入しやすさをポケモンらしい工夫でアップデートした新しいアナログゲームでした。

「読み合いの面白さを体験したい」

「家族や友達と気軽にボードゲームを遊びたい」

「ポケモンの世界観を使った新しいゲームを楽しみたい」

そんな方にぴったりの作品です。

発売は2025年12月18日（木）。

多人数で盛り上がるアナログゲームとして、リビングやホームパーティの定番になりそうな予感があります。

『ポケモンごいた』概要

発売日：2025年12月18日(木)

希望小売価格：2,980円(税込)

販売店舗：ポケモンセンター各店、全国のおもちゃ取扱店など

発売元：株式会社ポケモン

セット内容：コマ34枚（予備用2枚含む）・プレイマット1枚・ルールブック1枚

購入特典：：早期購入特典として『ポケモンごいた』ロゴ入り巾着（不織布）をプレゼント（無くなり次第終了）

取材・編集：あずさゆみ（Dtimes.jp）

WebメディアDtimes.jpディレクター／フリージャーナリスト

かわいいもの、おいしいものが大好き。フリーライター、フォトグラファーとしても活動中。

お気に入りのポケモンはパモとベロリンガ。

※商品の発売日・イベントの開催時期は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

