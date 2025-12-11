ポケモンが、『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ『M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツの配信を開始。

配信を記念し、Pokémon Happy Holidays『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念イベントが横浜赤レンガ倉庫内Christmas Villageにて開催されました☆

ポケモン Pokémon Happy Holidays 『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念イベント

開催日：2025年12月10日（水）

開催場所：横浜赤レンガ倉庫内Christmas Village

当日は、ゲストに本郷奏多さん、百田夏菜子さん、エルフの荒川さん・はるさんをお招き。

それぞれがポケモンをイメージした白い衣装に身を包み、クリスマスならではの思い出やポケモンにまつわるエピソードを披露しながら、ツリー点灯を行うスペシャルセレモニーが実施されました。

点灯式には、サンタ姿のピカチュウも登場！

クリスマスにちなんだ特別感のある姿で会場を和ませました。

また、ゲストは『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際にプレイし、「Z-A Battle Club」による通信対戦でのバトルも体験されました。

サンタ姿のピカチュウと一緒に「ポケモンハッピーホリデー！」の掛け声でツリーを点灯！エルフ荒川さん「芸能界の天下とりました！」

「Pokémon Happy Holidays」のシンボルである「ピカピカ“ほうでん”ツリー」にサンタ姿のピカチュウと共に点灯式を実施。

「ポケモンハッピーホリデー！」という掛け声で、本郷さん、百田さん、エルフの荒川さん・はるさんが息を揃えてスイッチを押すと幻想的な音楽とともに煌びやかなツリーに明かりが灯りました。

本郷さんは

甥っ子のために写真撮ってイイですか？

とツリーをバックにサンタ姿のピカチュウと写真撮影をはじめ、楽しげな様子でした。

点灯したツリーについて感想を聞かれた百田さんは

すごくかわいいです！

いまピカチュウの電気を借りて点灯したと考えるとアツい気持ちになりました。

とコメント。

また、エルフ荒川さんは

クリスマスの時期に横浜の赤レンガ倉庫で、ツリーの点灯式に参加できるなんて感無量です！

芸能界の天下とりました！

と大はしゃぎでした。

エルフはるさんは、隣にいたピカチュウが楽しんでいる様子に

ピカチュウの興奮ぶりがすごい！

ピカチュウの電気で点灯できてよかった！

とコメントされました。

会場内に設置されたポケモン装飾の魅力を紹介！百田さん「ポケモンがいっぱいいてハッピーな気持ちになれる」と目を輝かせる様子も

会場内に設置された「メガプレゼントBOXヒュッテ」「ポケモンフォトパネル」「ポケモンヒュッテ」について、各ゲストがそれぞれの魅力を紹介。クリスマスの思い出や今後の予定についても語り合いました。

「メガプレゼントBOXヒュッテ」をみて百田さんは

ポケモンがとにかくいっぱいでハッピーなプレゼントBOXですね！

せっかくなので今日の衣装のモチーフであるロコンを探したいです！

と目を輝かせていました。

「ポケモンフォトパネル」についての感想について聞かれたエルフのお2人も、はるさんは

本当にたくさんのポケモンがいて、自分の推しポケモンと一緒に写真が撮れるのがいいなと思いました。

と話し、荒川さんは

子どもから大人までが楽しめる空間になっていて、とても幸せな気持ちになりました。

と、会場を見渡しながら楽しみを語りました。

本郷さんは、『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する、「ミアレシティ」の雰囲気を感じられる特別な装飾が施された「ポケモンヒュッテ」について

中に入った瞬間、MZ団の作戦会議室みたいで驚きました。

本当に忠実に再現されていてすごくワクワクしました。

是非みなさんにも体験してもらいたいです！

と感想を語り、人々への参加を呼びかけました。

続いて、クリスマスの思い出で印象に残っていることを聞かれると、本郷さんは

子どもの頃、クリスマスプレゼントでポケモンのゲームをもらったのが一番印象的で、ポケモンと出会えたことがクリスマスの思い出です。

そこからいままでずっとポケモンが好きなので、あのとき出会えてよかったです。

と子供時代のポケモンとの出会いを語りました。

百田さんは

毎年、クリスマスにライブのスタッフとプレゼント交換をしていて、今年も行う予定なのでとても楽しみです！

と毎年のクリスマスの過ごし方を披露。

荒川さんは

今日が一番印象に残っています！

百田さん、本郷さんとご一緒させていただけるのがうれしいです。

と話し、はるさんは

昔、彼氏とイルミネーションを見に行く約束をしていた時に、着いた瞬間にイルミネーションが消えたことがあって、あの時ピカチュウがいてくれたらなと思いました。

と恋人との思い出を語りました。

それに対してすかさず荒川さんが

でも恋人との仲は点灯したんやろ？

と切り込み。

やかましいわ！

と少し照れながらハルさんがツッコむ場面も見られ会場は笑いに包まれました。

さらに、今年のクリスマスの予定を聞かれると、本郷さんは

Ｍ次元ラッシュの追加コンテンツが今日から始まっているのでクリスマスまでは、ポケモンをやりこむと思います！

とポケモン愛にあふれた予定を教えてくれました。

百田さんは

同級生の朝日奈央ちゃんとクリスマスパーティーをする予定です！

プレゼント交換会もできたらいいなと思います。

と意外な予定を発表しました。

荒川さんは

ポケモンを私に教えてくれためぞんの原君も私も年末にお笑いの賞レースがあるのでふたりでメガシンカして優勝したいです！

とメガシンカ宣言し、はるさんは

今お付き合いしている方がいるので、誘ってみたいなと思います。

今のところ野田クリスタルさんのクリスタルジムに行く予定しかないので(笑)

と、それぞれのクリスマスの過ごし方を語りました。

今一番行ってみたい”未知の世界”とは。本郷さん「ポケモンを極めて世界大会にいってみたい」

続いて、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』にまつわるトークテーマでは、「ミアレシティ」に現れた謎のひずみが“異次元”につながっているというストーリーを紹介。

皆さんが今一番行ってみたい”未知の世界”を聞かれると、本郷さんは

世界大会に行ったことがないので、行ってみたいですね。

それこそ、ポケモンを極めてポケモンの世界大会に行ってみたいです。

とコメント。

続いてゲームにちなんで、「今年メガシンカしたこと」について聞かれると、百田さんは

片付けスキルがメガシンカしました！

とコメントし、

前よりもお洋服をきちんと畳んでしまうようにしました。

と意外な一面を話しました。

エルフ荒川さんは

マインドがメガシンカしました！

私は自分のメガシンカ形態がIKKOさんだと思うのですが(笑)、IKKOさんがZ世代への講演で『思い込みが最高のブランド』とおっしゃっていて、それがすごく響いて、私のマインドがメガシンカしました。

とコメント。

はるさんは

29歳にしてドッジボールが大好きなのですが、今年は3000人規模のイベントでドッジボールをして、ドッジボール愛がメガシンカしました。

とコメントし、それぞれのキャラクター全開でエピソードを語りました。

「Z-A Battle Club」体験では4人が大盛り上がり！本郷さんは「本気を出して勝ちにいきます」とコメント

対戦が始まると、百田さんが

いい感じかも。

と手応えを口にし、荒川さんも

私もメガシンカするぜ！

と気合十分。

本郷さんは途中

本気を出して勝ちにいきます。

と宣言するなど、ステージ上は終始にぎやかなムードに包まれました。

接戦の末、最終的な優勝は本郷さんとはるさんが同率1位に。

全員がメガシンカを駆使しながら挑んだバトルは、客席を巻き込む大盛り上がりとなりました。

対戦後、本郷さんは

外で友達と4人でポケモンをするというのが小学生の時を思い出しました。

すごくいい経験で、とても楽しかったです。

と『M次元ラッシュ』への期待を語り、百田さんは

本当にすごく楽しくて、もう一回やりたいです！

本郷さんが途中から目の色が変わりましたね。

とコメント。

荒川さんは

本当に楽しかったです！

最初はるさんが動かなかったときに、一目散に狙いにいったのですがそれが敗因だったのかなと(笑)

はるさんは

まさかの優勝でした(笑)、あきらめないって大事だなと思いました。

とそれぞれが対戦を振り返りました。

イベントの最後に本日のイベントを振り返って、本郷さんは

僕はポケモンが大好きなのでこのイベントに参加できてうれしかったですし、なによりサンタ姿のピカチュウがとてもかわいかったです！

とポケモンたちを身近に感じ喜びのコメント。

また、百田さんは

とても素敵なイベントなので、大切な友達、恋人と楽しいホリデーシーズンを過ごしてもらえたらと思います。

とイベントを振り返り、荒川さんは

本当に一生の思い出になりました！

さっき少し流れちゃったのでもう一度言うのですが、私の人生に今日のイベントで光が灯りました！

ポケモンありがとう！

と改めて喜びを語りました。

はるさんは

ポケモンは小さいころから好きだったので、今日このメンバーでゲームをしながらイベントに出ているのが夢みたいだなと思いました。

と述べ、終始明るい雰囲気でイベントは幕を閉じました。

「Pokémon Happy Holidays」詳細

開催期間：2025年12月11日（木）〜12月25日（木） 計15日間 ※雨天決行、荒天時は休業することがあります

営業時間：11:00〜22:00

入場料：無料

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

協力：株式会社ポケモン

横浜赤レンガ倉庫にて開催されている『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』の例年好評の無料エリア「Christmas Village」にて『Pokémon Happy Holidays』を開催。

会場ではメガライチュウX・メガライチュウY、クリスマスの衣装を着たピカチュウがツリーやゲートを彩るほか、ぬいぐるみを使ったクリスマスマーケットならではの装飾展示やポケモンたちが彩るコンテンツが多数展開されています☆

本郷奏多さん、百田夏菜子さん、エルフ荒川さん＆はるさんが登壇した配信開始記念イベント。

2025年12月10日に横浜赤レンガ倉庫内Christmas Villageにて実施されたPokémon Happy Holidays 『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念イベントをレポートしました☆

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本郷奏多さん、百田夏菜子さん、エルフが登壇！『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念イベント appeared first on Dtimes.