人気芸人がプライベートの秘密を暴露され、スタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】人気芸人が彼女と…実際のTikTok映像

2025年12月10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』で、お笑いコンビ・かまいたちがMCを務める名物企画「第2回キレ王決定戦」が開催された。普段ナメられがちな芸人たちが集結し、怒ったら怖い真の姿を披露する企画は、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め、普段優しいイメージを持たれている芸人たちが、用意されたシチュエーションで「とにかく怖くキレた方」が勝利するというトーナメント形式で進行。ゲストは和田まんじゅう（ネルソンズ）、アタック西本（ジェラードン）、ジャンボたかお（レインボー）、郄地優吾（SixTONES）が参加。

予選の第1試合は、和田まんじゅうVS山内健司。シチュエーションは「迷惑配信者にキレろ」というもの。和田は、迷惑配信者役のエキストラの男性から水までかけられるという仕打ちを受け、「入ってるから、耳に」と冷静にキレ応戦。ドッキリ企画をつまらないとイジられるなど、終始勢いのあるトーンでキレ続けた。

すると迷惑配信者が「てかさ、お前最近彼女とカップルTikTokやってるよね」とプライベートの投稿に触れると和田は表情を一変させ大慌て、スタジオは大爆笑に包まれた。

和田は「やってねえよ！勝手に始まってんだよ！」「知らなかったよ！それ言うなよ、マジで！」と、慌てて絶叫を響かせ言い訳するも、ジャンボは思わず「これだけは触れちゃダメだな」と、その慌てぶりにガチであることを示唆していた。