SNSで話題のカップルにドッキリ企画を敢行。すると彼氏が男気あふれる振る舞いを見せ、その姿にJKたちが「かっこよ」と驚嘆。彼女も「優しくて泣いちゃいました」と実際に涙する一コマがあった。

【映像】全員が「かっこよ」SNSで話題の彼氏

ABEMAにて12月10日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#33では、カップルの愛を確かめるドッキリ企画「カップルドッキリ神対応カレシ」が行われた。

この企画に『今日好き』の「夏休み編2023」で、カップルとなった、交際歴2年のゆづき＆さつきが参加。やってきたのは40種類のアトラクションと期間限定のイルミネーションが楽しめる人気の遊園地「よみうりランド」。ゆづきはさつきと最近もラブラブだそうで「前はお店に入る時は（恥ずかしくて）手を離していたけど、今ではお店入る時も繋いでいる」と明かした。

そんな中で仕掛けられたドッキリは「ゆづきがバンジージャンプを『絶対に飛びたくない』と言ったら？」というもの。さつきがどう対応するのかを検証した。

ロケには「卒業編2025 in シンガポール」でカップルとなったメガン＆そうまカップルも同行していたが、ゆづきはバンジージャンプを前に「（この偽番組を成立される上でも）絶対誰か飛んだ方がよさそうだよね」と自ら振る。その上でスタッフに対して「くじ引きとかあります？」と提案した。飛ぶ人はスタッフが細工をしたくじで決定。この流れで、ゆづきが飛ぶこととなった。

仕掛け人としてゆづきは「本当に嫌だ！ 待って無理かも……」と今にも泣き出しそうな表情を見せた。この彼女の姿を受け、さつきは少し考えた末に「（自分が）最年長なので俺いきます」と男気を見せると、スタジオからは「カッコよ！」と称賛の声が上がった。

ゆづきが「まじで言ってるの？」とうれしさを堪えると、さつきは「流石に（ゆづきは）キツイと思うので、俺は全然大丈夫です」と言った。続けてゆづきが「だって嫌だって言ってたじゃん？」と再度意思を確認すると、さつきは「まぁまぁまぁ」と優しさを見せた。

これにゆづきは思わず涙……さつきは実際にバンジージャンプを飛ぶ前に「かわいい彼女が応援しているんで」と一言。それから「ゆづき〜！！」と叫びながら、飛んで見せた。地上に戻ったさつきを見るゆづきの目は恋する乙女のようだ…その姿を見たスタジオのNONSTYLE・井上裕介は「惚れ直してるやん」とコメントした。

ドッキリ企画の後、ゆづきは「バンジージャンプを変わってくれると思わなかったし、すぐ『俺行きますよ』って言ってくれて、優しくて泣いちゃいました」と心境を明かした。そして井上は「こいつかっこいいな」とさつきの男気を絶賛した。

さらに観覧車では頂上で突然、ゆづきが怖くてパニックになるという仕掛けも敢行。これに対してもさつきは冷静に対処し、落ち着かせようと手を握ってあげた。さらにゆづきが泣き出してしまうと、隣に座って、抱きしめてあげた。

このドッキリが終わった後、ゆづきは「本当にすぐ心配してくれて、100点満点過ぎました。大好きってなりました。神対応でした」と話していた。ドッキリ企画でより仲を深めたゆづきとさつきだった。