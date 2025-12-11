『今日、好きになりました。』に参加し玉森裕太似と話題となったるい（倉田琉偉・高3）が幼少期の写真を公開、「可愛い」とスタジオから歓声が上がった。

【映像】玉森裕太似のイケメンに成長した現在の姿

ABEMAにて12月10日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#33では、 『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

るいとせり（松井芹・高2）は体力をつけるため宮崎にあるいおうの自宅に泊まりに行くことに。いおうが日々行っている激しい筋トレに挑戦することになったせりとるいは、初日からハードなメニューをこなし、かなりグッタリした様子。夕飯を食べ自宅に戻ったせりとるいは早々にベットに倒れ込んだ。その時、るいは部屋に飾ってあるいおうの0歳児の時の写真を発見。今のムキムキな姿からは想像できない愛らしい姿に「可愛い」と声をあげると、いおうは「これは俺の全盛期」と冗談混じりに説明していた。するとそこからみんなの全盛期の写真を見せることに。

るいは0歳と4歳の時の写真を見せると、クリクリとした目が特徴のかわいすぎる写真にせりは「これ可愛い！」と驚き、スタジオメンバーも「可愛い！！」と悶絶していた。