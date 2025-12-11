【UEFAチャンピオンズリーグ】ビジャレアル 2−3 コペンハーゲン（日本時間12月11日／エル・マドリガル）

【映像】アンセム間違いに選手困惑→観客大ブーイング

まさかのミスだった。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の試合にて、UEFAヨーロッパリーグ（EL）のアンセムが流れると、選手やファンはどこか気まずそうな表情に。これにはファンも「悲劇」「意味不明」と困惑した様子だった。



日本時間12月11日のCLリーグフェーズ第6節にて、ビジャレアル対コペンハーゲンの試合が行われた。

キックオフを前に、選手たちがドレッシングルームからのトンネルを抜けてピッチに入ると、CLの会場であるにも関わらずELのアンセムが流れる珍事が発生した。

通常の試合であれば、整列時にCLアンセムが流れるタイミングでのハプニングに、選手たちは困惑した様子。どこか気まずそうな表情をみせ、アンセムが鳴り終わるとホームサポーターからの特大なブーイングが響き渡った。

この珍事はSNSでも話題を集め、ファンからは「悲劇」「意味不明」「とんでもないミス」「流石に草」「誰がどんなミスすれば起こりうるの？」「この対戦だとELと間違っちゃう気持ちはちょっと分かる」「ビジャレアル、間違えてELアンセムを流す痛恨のミス 今季1おもろい」と、多くの反響が寄せられた。

しかし、実はCLの試合でELのアンセムが流れるのは、初めてではない。昨季準々決勝セカンドレグのアストン・ヴィラ対パリ・サンジェルマンのカードでも同じようなミスが発生し、SNSを中心に話題を集めていた。

とんでもないミスにホームのビジャレアルの選手たちは動揺してしまったのか、開始1分以内に失点を喫する最悪の立ち上がりに。試合終了間際にも決勝ゴールを許し、2ー3で接戦を落とした。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）