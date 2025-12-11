ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われ、化学賞の北川進特別教授と生理学・医学賞の坂口志文特別栄誉教授にメダルが授与されました。

ノーベル生理学・医学賞 坂口志文さん

「本当に光栄に思っています。こういう賞を受賞しまして」

ノーベル化学賞 北川進さん

「楽しもうと思っています。伝統的なセレモニーを観るのが楽しみです」

スウェーデン・ストックホルムのコンサートホールで10日、ノーベル賞の授賞式が行われ、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授が出席しました。

ノーベル委員会 オロフ・ラムストルムさん

「北川進さんは、ガス吸着が重要な応用分野であることを実証しました」

2人はスウェーデン国王からメダルと賞状を受け取ると、1500人以上の招待客から大きな拍手で称えられました。日本人が2人同時に受賞するのは10年ぶりの快挙となります。

授賞式後には壇上で招待客らと握手を交わし、「大変な偉業ですね」などと声をかけられると笑顔で応じていました。

坂口さんは取材に応じ「人生で特別な日になる」と話しています。

そして2人は授賞式後、ストックホルム市庁舎に移動し、晩さん会に出席。1300人が一堂に会し、オーケストラの演奏や受賞者によるスピーチなどが行われ、終始和やかな雰囲気に包まれました。

晩さん会は4時間にも及び、坂口さんらがホテルに戻った時には日付が変わっていました。

大忙しの日程をこなす2人は、現地時間の11日午後、受賞会見を行うことになっています。