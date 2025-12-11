AKB48¡Ö67th¥·¥ó¥°¥ë¡×¥»¥ó¥¿¡¼°ËÆ£É´²Ö¡¢¡ÈAKB48¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë³Ð¸ç¸ì¤ë¡¡Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê
¡¡AKB48¤Î¡È¤¤¤È¤â¤â¡É¤³¤È°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÉ´²Ö¡Ê¤Ò¤ã¤Ã¤«¡Ë¤º¤«¤ó¡£¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·67th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°ËÆ£¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯°ËÆ£É´²Ö
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢4Æü¤Ë¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£µ¼Ô¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡ÖÀèÆü¸¦µæÀ¸¤«¤é¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢3·î¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀèÇÚÊý¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î´ü´Ö¡¢AKB48¤Î´é¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ç¡£ÀèÇÚÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼«¿®¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡ØÍê¤â¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÀèÇÚÊý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢ÊÔ¤ÈÆÉ¤ßÊªÊÔ¤Î2Éô¹½À®¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢ÊÔ¤Ï¡¢³ùÁÒ¤Ò¤È¤êÎ¹¡¢ÆÉ¤ßÊªÊÔ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡¢Q&A¤Î3Éô¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£12·î6Æü¤Ë22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Î°µÅÝÅªÈþ¾¯½÷´¶¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡È¤¤¤È¤â¤â¡É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
