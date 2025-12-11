フリーアナウンサーの森香澄（30）が10日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。局アナ時代のメイク室での衝撃の出来事について語った。

番組では、喜怒哀楽エピソードを披露し、森から共感を得て鍋の食材をゲットできる共感鍋を実施。「春とヒコーキ」ぐんぴぃが「みんながいるメイク室、本当に誰が来るか分からなくて緊張しませんか？俳優さんって大概プライベートと仕事の中間みたいな顔してメイクしてる」と話題を振った。

共感の札を上げ「これめっちゃあって…」と切り出した森。「テレ東時代の話、局のメイク室でやる。テレ東って『山田かつら』って言うメイクの会社がやってる。『山田かつら』なんでカツラを用意してる」と説明を始めた。

続けて「私がその日メイク入った時に特番をやっていて。テレ東ってスタジオを他局に貸すときもある」として「いろんなスタジオで特番を収録していた時期。楽屋バリ（張り紙）が凄い名前の人ばかり」だったと回顧。「私が座った隣の人が、ずっとカツラを整えてて、誰が来るの？絶対見ない方が良いなと。しかもめちゃめちゃ大切そうに“絶対床に置かないで”みたいな。これは絶対その人が来る前にメイク終わらせなくちゃと思って」と無事に鉢合わせずに退出できたという。

「3時のヒロイン」福田麻貴から「どんな髪型のカツラだった？」と聞かれると「短髪」だったとして「部分ぽかった」と回答。「結局誰か分かんないし、何にも分かんないんですけどめっちゃ共感」と振り返って笑いを誘っていた。