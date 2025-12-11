25Ç¯Çä¤ì¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥° ÊÆ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É°û¿©ÎÁÉÊ¤¬Â¿¿ô¾å°Ì¤Ë ¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸Ä´¤Ù
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡Ö2025Ç¯¡¢Çä¤ì¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢1°Ì¤ÎÊÆ¡Ê¥³¥á¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢3°Ì¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡½¥Ò¡¼¡¢4°Ì´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼²Û»Ò¡¢7°Ì¥³¥³¥¢¤Ê¤É°û¿©ÎÁÉÊ¤¬Â¿¿ô¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2°Ì¥«¥ë¥·¥¦¥àºÞ¡¢8°Ì¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢9°Ì¥Ï¥ó¥É¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿¾¦ºà¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬Á´¹ñÌó6000Å¹ÊÞ¤«¤é¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÇäÅ¹¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¡ÖSRI¡Ü¡×¤ò¤â¤È¤Ë¿äÄêÈÎÇä¶â³Û¤Î¿¤Ó¤ò½¸·×¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤ÏÊÆ¤¬162¡ó¤ÈÃÇ¥È¥Ä¤Î1°Ì¡£ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤²¤ÎÎ®¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¿ôÎÌ¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¤Ê¤¬¤é¶â³Û¤Ç2¥±¥¿°Ê¾å¤Î¿¤Ó¤ò¤ß¤»¤¿¡£´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼²Û»Ò¤Ï»Ô¾ì¤¬¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î3ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Ê¤É¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Î¾å°Ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤ä¸¡ººÌô¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÊª²Á¹â¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÊÆ¤Ê¤É¤¬Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤Î¾å°Ì¤È¿¤ÓÎ¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÆ¡ÊÁ°Ç¯Èæ162¡ó¡Ë¢¥«¥ë¥·¥¦¥àºÞ¡Ê123¡ó¡Ë£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê119¡ó¡Ë¤´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼²Û»Ò¡Ê118¡ó¡Ë¥¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê117¡ó¡Ë¦¤ª¤·¤í¤¤¡Ê116¡ó¡Ë§¥³¥³¥¢¡Ê115¡ó¡Ë¨¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê114¡ó¡Ë©¥Ï¥ó¥É¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ê114¡ó¡Ëª¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê113¡ó¡Ë¡£