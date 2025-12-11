菊地亜美、5歳長女の4つの習い事明かす「自分でやりたいって言ったことだから…」

12月9日、2児の母である菊地亜美が自身のYouTubeチャンネルを更新。5歳長女の習い事事情を明かした。

昼食作りの様子を公開する動画の中で、菊地は長女について、「昨日ね、体操の体験に行ったの。でさ、3歳ぐらいの時に『何の習い事する？』っていう時に『何かいろいろやりたい！』って言ってて、体操に1回行ったんだけど、その時は『もういい…』みたいな、あんまりハマってなくて、やめたのよね」とコメント。

続けて、「昨日体操行ったら『めっちゃ楽しい！』って言って、入会しました、即。その日のうちにさ、入会とかしたら、入会金安くなったりとかあるじゃない？だから『どうする？』って言って『絶対頑張るからやりたい』って言って、やることになりました」「習い事がね、増えたんですよね。今はバレエ、水泳、KUMON。新しく体操が加わりました」と明かした。

その上で、時間の都合でバレエの後に体操に行ったので集中が続かないなどと説明しつつ、「自分でやりたいって言ったことだから頑張ってほしいんだけど、だから、これから体力つけないとね」と話していた。