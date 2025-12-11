動物系の人気YouTubeチャンネル「あにまるず」が12月6日、「アルパカに起こされるとこうなるw w w」と題した動画を公開した。

日々さまざまな動物の生態を伝え、約68万人のチャンネル登録者を抱えるあにまるず。保護した動物のケアを行う動画や、珍しい生物の飼育に関する動画など、多くのコンテンツを発信しているが、なかでも人気を集めているのが「⚪︎⚪︎に起こされる」シリーズだ。寝起きのわるさに定評のある「あいるん」が、大型犬や猫、ウサギ、アヒル、カワウソやミーアキャットなどに容赦なく叩き起こされる姿が笑いを誘ってきたが、今回はなんとアルパカが登場している。

動画の冒頭、「（あいるんは）最近めっきり気が緩んでいて、うちの動物だけだと起きない」と語る、相方のえーし。そこで助っ人として登場したのが、YouTubeで人気を博しているアルパカのモコちゃんだ。まだ1歳と半年ほどだが、それでも大型犬を優に超えるサイズだ。モコちゃんは階段を器用に登り、2階の寝室へと向かう。

アルパカに起こされたらどうなるか、実際のリアクションは動画を見てもらいたいところだが、モコちゃんの温厚で愛らしい姿と、大好きなアルパカが目の前にいる喜びと驚きで混乱するあいるんの様子が面白い。もともと動画を見ていたあいるんはすぐにこのアルパカがモコちゃんだと気づき、あにまるずの動物たちと交流させていた。

コメント欄は「寝起き動画」の新作更新をよろこぶととともに、モコちゃんの可愛らしさや、ミニブタのつくねくん（つっくん）と仲良く遊ぶ様子に癒されたという声が多く寄せられている。次はどんな動物に起こされるのか、楽しみにしよう。

（文＝向原康太）