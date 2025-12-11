ファイターズはほぼすべての選手と球団との契約更改交渉が終わりました。



先発で活躍した達孝太投手と北山亘基投手は大幅アップを勝ち取っています。



Ｑサインの方は？



（北山亘基投手）「はい、しました。“大幅”って言うんですかね、アップで。来シーズンは「中６日で１年間回ります」ということを目標というか宣言というか、そういう気持ちでやっていきますということをお伝えしました」

プロ４年目の北山亘基投手は今シーズン２２試合に登板し９勝５敗。



プロ入り後、初めて先発投手の指標となる「規定投球回数」に到達し、防御率はリーグ２位の１．６３でした。



また、シーズンの途中で背番号が５７から１５に変更に。



変更後、最初の登板となった８月６日の西武戦では８回を投げ１０２球。



同学年・清宮幸太郎選手のホームランなどで無失点で勝利投手となりました。



（北山亘基投手）「背番号１０番台のピッチャーというと花形に近いような番号だと思うんですけど。より責任感も増しますし緊張感もあったので、その中で何とか１５番として初勝利あげることができたというのはすごく達成感のある試合だったかなと思います」



北山投手は今シーズンから４９００万円アップの推定９５００万円で契約を更改しています。



（北山亘基投手）「本当の勝負の一球ってところが強くなるということが、イニングをさらに稼ぐポイントだと思いますし、１球で決めきれるものを突き詰めていきたいなと、このオフでやっていきたいなと思っています。来季は本当にタイトルを総なめにする位の気持ちでやっていきたいなと思っています」

北山投手と同期入団の達孝太投手も契約更改に臨みました。



（達孝太投手）「しっかり評価していただいたと思いますし、来年に向けても頑張ろうと思う金額でしたね」



プロ４年目の達孝太投手は今シーズン、プロ入り後、初めて先発ローテーションに入り、１６試合に登板して８勝２敗。



防御率は２．０９という成績でした。



（達孝太投手）「結果を求めて結果が出たシーズンだったので、そこに関しては自分を褒めたいなと思います」



達投手は今シーズンから３１５０万円アップの推定４２００万円で契約更改を終えています。



来シーズンは開幕から３戦目での先発が新庄監督から発表されました。



（達孝太投手）「日本で世界で活躍して圧倒する投手になるには本当に何一つ足りないので、そういった意味も考えるとすべてレベルアップしないと。一回り二回り、そうですね五回りぐらい大きくならないと日本でも圧倒できないなと思うので、頑張りたいなと思います」