「GMだ」「グラウンド外でもMVP」ドジャースのディアス獲得に大谷翔平が一役？ 球宴で愛息2人との写真撮影に再脚光
大谷翔平とディアスの愛息2人との3ショットが話題となっている(C)Getty Images
現地時間12月9日、ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道が出た。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約106億9500万円）だという。
【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見る
この“朗報”を受け、にわかに脚光を浴びているのが、大谷翔平だ。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は公式SNSで、今年のオールスターでディアスが撮影したとみられる大谷とディアスの愛息2人による3ショットを投稿した。
文面では「早い段階でコネクションを築くことは、いつだって大切だ」と強調。続けて「MLBオールスターゲームで、ショウヘイ・オオタニがエドウィン・ディアスの子どもたちと写真を撮ったときの思い出を振り返って」と記した。
3人ともに笑顔。ディアス家にとっては、大切な1枚となったはずだ。SNSのコメント欄は「お父さん、ショウヘイと友達になれるように、ドジャースに入ってくれない？」「お父さんにドジャースに来るように言ってよ」などとディアスの息子、大谷の反応をそれぞれ想像する声が見られた。
また、気さくに写真撮影に応じた大谷の様子から「ショウヘイはGMだ」「グラウンド外でもMVP」「いつだって彼はチームのために働いている」「ディアスの移籍は、ショウヘイの影響だろう」「再会が待ち遠しいね」といった称賛も相次いでいる。
