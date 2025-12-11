「GMだ」「グラウンド外でもMVP」ドジャースのディアス獲得に大谷翔平が一役？　球宴で愛息2人との写真撮影に再脚光

大谷翔平とディアスの愛息2人との3ショットが話題となっている(C)Getty Images

現地時間12月9日、ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道が出た。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約106億9500万円）だという。

【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見る

この“朗報”を受け、にわかに脚光を浴びているのが、大谷翔平だ。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は公式SNSで、今年のオールスターでディアスが撮影したとみられる大谷とディアスの愛息2人による3ショットを投稿した。

文面では「早い段階でコネクションを築くことは、いつだって大切だ」と強調。続けて「MLBオールスターゲームで、ショウヘイ・オオタニがエドウィン・ディアスの子どもたちと写真を撮ったときの思い出を振り返って」と記した。