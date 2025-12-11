吉本新喜劇の本拠地・なんばグランド花月 （C）ORICON NewS inc.

　吉本新喜劇の66周年を記念した特番『よしもと新喜劇 人気ギャグランキング 関西人が選んだBEST66』が、MBSテレビで10日夜に放送され、関西人1000人が選んだ「ギャグBEST66」ランキングが発表された。

【画像】『よしもと新喜劇 人気ギャグランキング 関西人が選んだBEST66』全順位

　関西の土曜昼の顔とも言える『よしもと新喜劇』が、ゴールデン2時間特番で実現。間寛平GMをはじめ、現役座長・座員らが集結したほか、司会は今田耕司が務めた。

　昭和・平成・令和の爆笑シーンを回顧。吉本新喜劇66年の歴史の中で生まれた数多あるギャグの中から、関西人1000人にアンケートを取り、“好きなギャグ”トップ66のランキングが完成した。

　ランキングには、伝説のギャグがずらり。5位は「怖かった〜」（未知やすえ）、4位は「かい〜の」（間寛平）、3位は「ごめんやしておくれやしてごめんやっしゃ〜」（末成映薫）、2位は「今日はこのくらいにしといたろ」（池乃めだか）、そして1位は「ごめんください どなたですか？お入りください ありがとう」（桑原和男さん＝2023年死去）が選ばれた。

■『よしもと新喜劇 人気ギャグランキング 関西人が選んだBEST66』上位10
1　ごめんください どなたですか？お入りください ありがとう
2　今日はこのくらいにしといたろ
3　ごめんやしておくれやしてごめんやっしゃ〜
4　かい〜の
5　怖かった〜
6　〜じゃあ〜りませんか
7　血い吸うたろかぁ！
8　パチパチパンチ
9　乳首ドリル
10　邪魔すんで〜 邪魔すんねやったら帰って