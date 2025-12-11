広島県出身のお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）と山根良顕（49）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。大阪のローカル番組についてぶっちゃけた。

大阪のローカル番組の話題になり、山根が「すぐギャラの計算をするイメージ」と話すと、田中も「最初の質問が“金ナンボもろてんの？”って、下世話な話を」と回想。山根は「“ダウンタウンチャンネルがいくらやから”ってしゃべってたのが、すぐネットニュースになってるよ、せやねんで」と振り返った。

そして山根は「あとずーっと“ウスターソースが好き”っていう話をするよね、何回も」と“苦言”。大阪出身のお笑いタレント・ケンドーコバヤシが「俺と怜音はするよな」と話を振ると、同じく大阪出身の「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音は「やっぱり好きだから」と同意した。

しかし山根は「見てる人らも、何回されても楽しいんですか？見てて。俺ら毎回、東野さんのやつ、ウスターソースの回ばっかり行くもんね」と疑問を口にすると、「（東野がMCを務める）ちゃちゃ入れマンデーは、ホントにウスターソースの話ばっかり」と田中。「前に見た同じようなV（TR）を見せられて」と苦笑いした。

さらに「番組でソースを作ったっていう話を聞かされて、“ポン酢のうまいところがあるねん、勝貴屋（しょうきや）や”って。その同じ話をずーっと聞かされるっていうだけの番組だから、アレ」と笑った。

これに江角が「なんかイメージ悪くないですか？大阪の」とツッコミ。山根は「分かんない、でも俺らには分からないところで、毎回ソースのやつを見てても楽しいのかもしれないし」と想像しながら、「俺らだって、カープのこととか、広島のお好み焼き屋の映像とかは何回でも見れる。だから大阪の人たちはアレが楽しいのかなって思うんですけどね」と語っていた。