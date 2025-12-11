タレント千秋が11日、X（旧ツイッター）を更新。「ちょうど昨日父に言われた。ノーベル賞を授賞された北川教授がいらっしゃる京都大学に、父は長年寄付しているのだが、個人がいくら集まっても研究費は足りないって。昔は国からちゃんと出ていたのに」と投稿した。

ノーベル賞の授賞式は10日夕（日本時間11日未明）、ストックホルムのコンサートホールで開かれ、生理学・医学賞の坂口志文大阪大特任教授（74）と化学賞の北川進京都大特別教授（74）が出席したニュースを引用する形で思いをつづった。

千秋の父藤本勝司氏は、日本板硝子社長、会長を歴任したが、京都大学工学部工業化学科、同大大学院工学研究科出身として知られる。

千秋は「千秋ごときが突然何？って話だけど、普通に『えー、なんでえええ』って思ったので」ともつづった。その上で「その直後、別の方にも『お父様からずっと良くしてもらってて、おかげで今そのチームはストックホルムに行ってます。報われた形。ありがとう。』と言われそこでも資金の話になったので、みんなが思うより大変なのかと」と続けた。

また「あとみんなが思うより多額じゃないと思うんですけど、毎年、ずっと、できる範囲で、という父の考えだと思う」とも説明。「それでそれは京都大学に無関係な私も、知っておかなきゃいけないなと思って、これから家族会議です。父のそういうリストを作る。あと私が把握してるのは阪神タイガース」と、父が活動を応援している各所のリスト化に着手すると明かした。