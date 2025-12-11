LE SSERAFIMウンチェ、チェックミニスカ脚組みショット公開「脚の長さが異次元」「圧巻スタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が12月10日、自身のInstagramを更新。チェックのミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】K-POP美女「脚の長さが異次元」チェックミニスカから際立つ美脚
ウンチェは「＃MiuMiuHoliday」のハッシュタグとともに、クリスマスデコレーションをバックにしたショットを複数枚投稿。バッグやポロシャツなどMiu Miuでのコーディネートを身に着けており、脚を組んで腰掛けているショットでは、チェックのミニスカートからスラリとした美しい脚が大胆にのぞいている。また、ドリンクのミルクの泡が唇についた、お茶目なショットも投稿している。
この投稿にファンからは「ドキッとした」「可愛いすぎて眩しいくらい」「脚の長さが異次元」「脚に目がいく」「圧巻スタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ウンチェ、チェックミニスカートで美脚披露
◆ウンチェの投稿が話題
