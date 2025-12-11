12月11日 発表

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業25周年のテーマ “Discover U!!!” と、幅広い音楽性であらゆる世代の共感を呼ぶマルチアーティスト「Vaundy」さんとのコラボレーションを発表した。

本コラボでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年をお祝いするテーマ“Discover U!!!”のために、Vaundyさんが新曲「Destiny Journeys」を書き下ろした。「Destiny Journeys」は、ファンファーレを彷彿とさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまう、まさに “知らないジブンが騒ぎ出す”、25周年の幕あけにふさわしい楽曲になっているという。

「Destiny Journeys」は、25周年を記念した特別モーメント「Discover U!!! タイム」、アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」の期間限定搭載をはじめ、今後、お祭り騒ぎで満ち溢れる1年を彩るにふさわしい場面で登場。「Discover U!!! タイム」は、ゲストとクルーが一体となってパークの25周年をお祝いし、“お祭り騒ぎ”の中心となるエンターテイメント。パークに「Destiny Journeys」の音楽が流れ始めたら、お祭りが始まる合図。リズムに合わせてクルーが集まり、ゲストと一緒に歌って、踊って、25周年の喜びを分かち合う、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしいエモーショナル・コネクション（感情のつながり）を強く感じられる特別な時間を演出する(※後日詳細発表)。

“Discover U!!!” とVaundyさんとのコラボレーションに関する最新情報は、今後も継続的に発表される。

【Vaundyさん コメント】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれると嬉しい。ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います。

この曲は、僕がめっちゃ好きな「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも合うように作ったから、是非、それも楽しんでほしい。必ず乗ってください！

