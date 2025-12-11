熊切あさ美、黒キャミワンピ姿で素肌輝く「綺麗すぎ」「お肌が綺麗で羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】タレントの熊切あさ美が12月10日、自身のInstagramを更新。キャミワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】45歳美人タレント「透明感すごい」黒キャミワンピ姿
熊切は「こちらは15時前」とつづり、ロケを行っているタイでのショットを披露。黒のキャミワンピース姿でにこやかに手を振る動画で、美しい肩のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「綺麗すぎる」「透明感すごい」「華奢な肩」「お肌が綺麗で羨ましい」「彼女感たまらない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆熊切あさ美、キャミワンピ姿披露
◆熊切あさ美のキャミワンピ姿が話題
