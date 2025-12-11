矢田亜希子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/11】女優の矢田亜希子が12月10日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を披露し、反響が寄せられている。

【写真】46歳美人女優「デコルテ綺麗すぎ」オフショルコーデ

◆矢田亜希子、オールグレーコーデ公開


矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございました」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）の衣装姿を披露。グレーのオフショルダーニットにグレーのワイドパンツを合わせたスタイルで、美しい肩のラインが際立っている。

◆矢田亜希子のオフショルショットが話題


この投稿にファンからは「透明感すごい」「デコルテ綺麗すぎ」「可愛すぎる」「肩出しセクシー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】