矢田亜希子、美肩ライン輝くオフショルコーデに熱視線「透明感すごい」「デコルテ綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の矢田亜希子が12月10日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】46歳美人女優「デコルテ綺麗すぎ」オフショルコーデ
矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございました」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）の衣装姿を披露。グレーのオフショルダーニットにグレーのワイドパンツを合わせたスタイルで、美しい肩のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「デコルテ綺麗すぎ」「可愛すぎる」「肩出しセクシー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳美人女優「デコルテ綺麗すぎ」オフショルコーデ
◆矢田亜希子、オールグレーコーデ公開
矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございました」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）の衣装姿を披露。グレーのオフショルダーニットにグレーのワイドパンツを合わせたスタイルで、美しい肩のラインが際立っている。
◆矢田亜希子のオフショルショットが話題
この投稿にファンからは「透明感すごい」「デコルテ綺麗すぎ」「可愛すぎる」「肩出しセクシー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】