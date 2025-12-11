本田紗来、美脚スラリ白コーデでディズニー満喫 プラベショットに「可愛さ限界突破」「脚のライン綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】タレントでモデルの本田紗来が12月10日、自身のInstagramを更新。ディズニーランドでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】本田望結の妹「可愛さ限界突破」美脚際立つディズニーコーデ
本多は「だぁぁいすきな高校のお友達とクリスマスディズニー」とつづり、ディズニーランドで休日を過ごす様子を多数投稿。ピンク色のミッキーの耳付き帽子に、ピンクのチェックのマフラー、もこもことしたアウターの下にフリルレースのミニスカートというコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また、友人が撮影してくれたというたくさんの写真を投稿していることから「ぜひアイコンとかロック画面とかにどうぞ〜ですっ」とも言葉を添えている。
この投稿は「可愛さ限界突破」「脚のライン綺麗」「冬コーデの似合い方レベチ」「耳付き帽子でさらに可愛さがアップしてる」「どのアングルも可愛い」「もちろん待ち受けにします」と反響が上がっている。（modelpress編集部）
◆本田紗来、ディズニーでプライベートショット公開
◆本多紗来の投稿に反響
