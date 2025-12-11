USJ、25周年テーマソングにVaundy新曲「Destiny Journeys」 特別モーメント＆ハリドリにも搭載決定
【女子旅プレス＝2025/12/11】2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、25周年テーマ“Discover U！！！（ディスカバー・ユー）”においてアーティストのVaundyとコラボレーションすることを決定。書き下ろしの新曲『Destiny Journeys』が周年テーマソングに決定した。
【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」
“Discover U！！！”のテーマは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。
その一環として、楽曲作りだけではなく自身のオリジナリティを見出だし続け、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能をもつアーティストVaundyのアイデンティティと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが25周年のテーマに掲げる、知らないジブンが騒ぎ出す“Discover U！！！” の思いが合わさり、特別なテーマソング『Destiny Journeys』が誕生。
“自分を見つけるための旅”をテーマにした同楽曲は、ファンファーレを彷彿とさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまうような一曲。
今後実施予定のゲストとクルーが歌い、踊り、一体となって“お祭り騒ぎ”の中心となる特別モーメント「Discover U！！！タイム」や、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも期間限定で搭載されるなど、25周年イヤーを彩るにふさわしい場面で用いられていく。
Vaundyは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれると嬉しい。ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います」とコメント。「僕がめっちゃ好きな『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも合うように作ったから、是非、それも楽しんでほしい。必ず乗ってください！」と楽曲とアトラクションとの相乗効果にも自信をのぞかせた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」
◆USJ、開業25周年イヤー始まる
“Discover U！！！”のテーマは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。
◆25周年テーマソングにVaundy新曲
その一環として、楽曲作りだけではなく自身のオリジナリティを見出だし続け、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能をもつアーティストVaundyのアイデンティティと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが25周年のテーマに掲げる、知らないジブンが騒ぎ出す“Discover U！！！” の思いが合わさり、特別なテーマソング『Destiny Journeys』が誕生。
“自分を見つけるための旅”をテーマにした同楽曲は、ファンファーレを彷彿とさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまうような一曲。
今後実施予定のゲストとクルーが歌い、踊り、一体となって“お祭り騒ぎ”の中心となる特別モーメント「Discover U！！！タイム」や、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも期間限定で搭載されるなど、25周年イヤーを彩るにふさわしい場面で用いられていく。
◆Vaundyスペシャルコメント
Vaundyは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれると嬉しい。ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います」とコメント。「僕がめっちゃ好きな『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも合うように作ったから、是非、それも楽しんでほしい。必ず乗ってください！」と楽曲とアトラクションとの相乗効果にも自信をのぞかせた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】