“NHK韓流ドラマの女王”は不動産投資もお上手？ ハ・ジウォン、わずか5年の間に8億5000万円の差益

女優ハ・ジウォンが不動産を売却し、約85億ウォン（約8億5000万円）の差益を得たと伝えられた。

12月11日、仲介業界によると、ハ・ジウォンが代表を務めるHAEWADALエンターテインメントは、2020年3月に100億ウォン（約10億円）で購入したソウル・聖水洞（ソンスドン）の建物を、今年11月に185億ウォン（約18億5000万円）で売却した。

差益は85億ウォンで、税金や各種付帯費用を差し引いても、約70億ウォンの収益が発生したと推定されている。

ハ・ジウォンが所有していた建物は、敷地257平方メートル、延べ面積998平方メートルの規模で、地下1階・地上8階で構成されている。地下鉄2号線の聖水駅4番出口から徒歩5分に位置する好立地だ。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジウォン

1階には眼鏡店が入居し、上層階にはヘア・メイクアップショップなどが営業している。

なお、ハ・ジウォンは来年上半期に放送されるGenie TVドラマ『クライマックス』（原題）に出演する予定だ。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング〜Two Hearts』『奇皇后〜ふたつの愛 涙の誓い〜』『病院船〜ずっと君のそばに〜』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。