ZB1ソン・ハンビン、洗練されたオーラで魅了！フランス発のファッションブランドとコラボ

ZEROBASEONEのソン・ハンビンが、洗練されたビジュアルを披露した。

【写真】「新宿にいたなんて！」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”

フランス発のファッションブランド「Maison Kitsuné（メゾン キツネ）」は最近、ファッションメディア『The Fashion Post』を通じて、ソン・ハンビンと共に制作した25FWコレクション「An Uptown City Fox」のグラビアを公開した。

公開された写真の中で、ソン・ハンビンはパリのムード漂うプレッピールックで登場し、クラシックな仕立てをモダンに再解釈したスタイルで視線を奪った。

（写真提供＝『The Fashion Post』）ソン・ハンビン

特に、冬にぴったりのレイヤードコーデを仕上げ、洗練された雰囲気の中にウィットを感じさせる。クラシックとモダンが共存する、ソン・ハンビンならではのまばゆいビジュアルが圧巻だ。

（写真提供＝『The Fashion Post』）ソン・ハンビン

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、デビュー以来“6作連続ミリオンセラー”を達成し、名実ともに“第5世代を代表するグループ”としての地位を確固たるものにした。

さらに、アメリカのビルボードや日本のオリコンなど、世界主要音楽市場でも存在感を示し、圧倒的な成長を続けている。現在は相次ぐチケット完売の中、2025年ワールドツアー「HERE&NOW」を盛況のうちに開催中だ。

（記事提供＝OSEN）