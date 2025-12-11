20歳で“授かり婚”、3人の子宝に恵まれるも電撃離婚した韓国元アイドルが近況明かす「DM読んで号泣」

アイドルグループLABOUMの元メンバーでタレントのユルヒが、近況を明かして話題を集めている。

【写真】「胸に金を…」ユルヒ元夫、衝撃の性売買疑惑

ユルヒは12月11日、SNSを通じてファンからの質問に答える時間を設けた。

あるファンの「最近、ユルヒさんを一番幸せにしてくれたものは何ですか？」という質問に、ユルヒは「いつも離れずそばにいてくれる大切な人たち。そして応援してくれるファンの皆さん」と答えた。

続けて「最近また一つ成長の段階を通っているのか、精神的に少し辛い時間を過ごしていました…。でも、応援メッセージを読むたびに少しずつ力をもらえている気がします。寝る前にふとDMを開いて号泣したことが123456789回…」と、支えてくれる人々への感謝を伝えた。

また「すごく落ち込んだときや不安なときは何をしますか？」という質問には、「本当に静かに家にこもって本を読んだり…。それから家の中を見回して、思い切って片付けたり。友達からもらった手紙を全部読み返したり。リールやユーチューブを見てドーパミンを補充したり、スピーチ動画のようなものを一気に観たり…そんな感じ？」と答えた。

さらに「自分は外向的なタイプだと思っていたけれど、辛いときは家に“小さな洞窟”を作って、そこに少しこもってから出てくる必要があるみたい」とも明かした。

（画像＝ユルヒInstagram）

ユルヒは20歳だった2017年に、人気バンドFTISLANDのチェ・ミンファンと“授かり婚”をし、息子と双子の娘の3人の子どもをもうけた。当時は“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。

その後、2023年12月に協議離婚し、親権はチェ・ミンファンに渡った。しかし昨年、ユルヒがチェ・ミンファンの私生活を暴露したことで、現在は親権および慰謝料請求訴訟を提起している。

（記事提供＝OSEN）

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。