º£Æü11Æü¤Î¶áµ¦¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ìë¤ÏËÌÉô¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÇÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü12Æü¤ÎÄ«¤Ï¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢µþÅÔ¤Ê¤É¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬Éñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü12Æü¤ÏÃë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü11Æü¡¡¶áµ¦¤Ï½ê¡¹¤Ë±«±ÀÎ®Æþ¡¡Ìë¤ÏËÌÉô¤Ç¹¤¯±«
º£Æü11Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢Â¿¾¯À²¤ì´Ö¤â½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤ÈÃÏ¾åÉÕ¶á¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤È¤Î´Ö¤Çµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê4¡îÁ°¸å¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Âçºå¤È¿À¸Í¤Ï16¡î¡¢µþÅÔ¤Ï15¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶áµ¦¤òÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢µ¢¤ê¤Î±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü12Æü¡¡ËÌÉôÃæ¿´¤ËÀã¡¡µþÅÔ¤Ê¤É¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬Éñ¤¦
ÌÀÆü12Æü¡¢´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶áµ¦¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦¤Ë¤Ï¡¢¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÉ¹ÅÀ²¼6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ½Æ»¤Ç¤ÏÀÑÀã¤äÅà·ë¤Ë¤è¤ëÏ©ÌÌ°²½¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃæÉô¡¢ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¡¢¤Ë¤ï¤«Àã¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü12Æü¤Ï¡¢µþÅÔ¤äÉ§º¬¤Ê¤É¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï5ÅÙÁ°¸å¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü12Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¡¡ËÉ´¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È
ÌÀÆü12Æü¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïº£Æü11Æü¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç10¡î¡¢¿À¸Í9¡î¡¢µþÅÔ¡¢ÆàÎÉ8¡î¡¢É§º¬7¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤¿¤á¡¢µ¤²¹°Ê¾å¤Ë´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ËÉ´¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²È¤ÎÃæ¤âÅ¬ÅÙ¤ÊÃÈ¤«¤µ¤È¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Éô²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ï¡¢ÆþÍá¤¹¤ëÁ°¤ËÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ËÃÈË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÍáÁå¤ËµëÅò¤·¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢³¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÅòµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢ ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¡¢»þ´Ö¤Ï10Ê¬°ÊÆâ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ÍáÁå¤ÇÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤ä¡¢°û¼ò¸å¤ÎÆþÍá¤Ï¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤â¡¢ÆþÍá¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£