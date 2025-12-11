ニューエラのホリデー新作特集♪ギフト映えする帽子&冬小物が勢ぞろい

ホリデーシーズンが近づくと、心までふわっと温まるアイテムが恋しくなりますよね。そんな季節にぴったりの新作を、スポーツ&ライフスタイルブランド「ニューエラ」が発表しました。人気のキャップやハットはもちろん、ニット、ボア、ファー素材など、思わず触れたくなるようなアイテムが勢揃い。さらに、イヤーマフやルームシューズなどギフトにも選びやすい小物が豊富に登場。

ホリデー気分を高める新作ヘッドウェア



【59FIFTY®】オンフィールド オークランド・アスレチックス

【59FIFTY®】ラインストーンバッジ

【59FIFTY®】コーデュロイ ロサンゼルス・ドジャース

【トラッパー】コーデュロイ

【ベーシック カフニット】

＜ウィメンズ＞【Bucket-01】シンセティックレザー

9TWENTY™

ニューエラのホリデー新作は、レッド・グリーン・ホワイトなど、この季節ならではのカラーリングが魅力。

代表的な【59FIFTY®】シリーズからは、オンフィールドモデル（6,600円）、ラインストーンをあしらった華やかなデザイン（13,200円）、コーデュロイ素材のドジャースモデル（6,600円）などが登場。

さらに、冬らしい見た目で人気の【トラッパー】コーデュロイ（8,800円）や、定番の【ベーシックカフニット】（3,520円）など、素材もデザインもバリエーション豊富です。

ウィメンズ向けには、シンセティックレザーの【Bucket-01】（5,060円）や、ふわふわボア素材が可愛い【9TWENTY™】（4,950円）もラインナップされています♡

ちょっとしたギフトに最適な冬小物が充実



【イヤーマフ】ボアフリース

ボアチューブネックウォーマー

ルームシューズ

【ウエストバッグ 2L】シンセティックレザー

ヘッドウェアだけでなく、冬に嬉しい小物も勢ぞろいしています。

ボアフリース素材の【イヤーマフ】（3,520円）や、首元を暖かく包んでくれる【ボアチューブネックウォーマー】（4,180円）は寒さ対策の定番アイテム。

さらに、おうち時間が楽しくなる【ルームシューズ】（2,750円）や、デイリーで使いやすい【ウエストバッグ2L】シンセティックレザー（6,930円）など、ギフトとして渡しやすい実用的なアイテムも豊富。

【ギフトバッグ】

【ギフトボックス1個用】

【ギフトボックス ウィンドウ1個用】

有料のギフトラッピング（330円～660円）にも対応しているため、贈り物としてそのまま渡せるのも嬉しいポイント♪

大切な人へ、そして自分にも♡ホリデーギフトを楽しんで



ニューエラのホリデーコレクションは、冬のおしゃれを楽しめるだけでなく、贈る相手の笑顔まで思い浮かぶような温もりのあるアイテムばかり。

豊富なデザインや素材に加え、価格帯も幅広いため、ちょっとしたギフトにも本気のプレゼントにも選びやすいのが魅力です。自分へのご褒美として迎えるのも素敵ですよね。

今年のホリデーは、ニューエラのアイテムで心がときめく季節を過ごしてみてはいかがでしょうか♪